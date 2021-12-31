Запуск, туризм и много науки

Десятки запусков, критически важная наука и начало космического туризма были одними из самых ярких событий года в космосе.

Был осуществлен 31 запуск космического побережья, начиная от испытаний на людях и запусков на Международную космическую станцию ​​и заканчивая научными и военными полетами на околоземную орбиту и за ее пределами.

Что тебе нужно знать Год ознаменовался около тридцати запусками с космического побережья.

Исследователи-любители и профессиональные астронавты летают в космос круглый год.

Ожидается, что в 2022 году появится как минимум три новые ракеты.

Распространение запусков помогает экономике космического побережья вернуться к уровню активности, предшествующему пандемии, сказал Питер Кранес, исполнительный директор Бюро туризма космического побережья.

«С точки зрения занятости вы видите, что недели запусков довольно большие, — сказал Кранес. «Конечно, сравнивая себя с 2020 годом, в 2021 году мы очень далеки от этого. Итак, мы действительно смотрели на цифры за 2019 год. Мы видим, что мы соответствовали 2019 году, а в некоторых случаях превзошли его на данной неделе. Итак, 21 год стал для нас впечатляющим поворотом ».

Путешествие на Международную космическую станцию

Продолжая тенденцию пилотируемых запусков из Космического центра Кеннеди (KSC), NASA и SpaceX отправили на Международную космическую станцию ​​два новых экипажа из четырех астронавтов с запуском Crew 2 и Crew 3. Астронавты Crew 1 и Crew-2 также приземлились. благополучно через шесть месяцев Проведен в орбитальной позиции.

SpaceX также запустила три грузовые миссии на космическую станцию, наполненные наукой и припасами для космонавтов на борту.

Чтобы подчеркнуть свой первый полет в космос, астронавт экипажа-3 Кайла Бэррон также совершила свой первый выход в открытый космос вместе с астронавтом-ветераном Томом Маршберном.

Northrop Grumman также отправила два грузовых самолета Cygnus на космическую станцию, откуда они взлетели с острова Уоллопс, штат Вирджиния.

Глобальный разговор о космическом мусоре разгорелся заново после того, как в середине ноября Россия уничтожила несуществующий советский спутник, что побудило тех, кто находится на борту космической станции, укрыться в своих ракетах-носителях.

Несколько агентств США и других стран осудили этот шаг. Администратор НАСА Билл Нельсон сообщил Spectrum News 13 в ноябре, что российское космическое агентство Роскосмос было ослеплено этим шагом.

«Я думаю, это показывает, что одна рука российского правительства не знает, что делает другая», — сказал Нельсон незадолго до Дня Благодарения.

Научные достижения

Прошлый год был также наполнен важными научными экспериментами, выступлениями и заданиями, над созданием которых ушли годы, если не десятилетия.

В начале года это было Будьте настойчивы на марсоходе Приземлился на красной планете. В последующие месяцы он собрал образцы, которые в конечном итоге будут возвращены на Землю, и развернул вертолет Ibdaa, который совершил несколько полетов.

Для миссий к астероидам год был замечательно удачным. в Люси космический корабль Он был запущен на ракете ULA в рамках первой в своем роде 12-летней миссии по исследованию троянских астероидов, лежащих на орбите Юпитера. SpaceX запущен Двойной тест перенаправления астероидов (DART), первая миссия по защите планеты.

Он разработан, чтобы увидеть, могут ли люди изменить курс астероида, чтобы предотвратить столкновение одного из них с Землей, если один из них угрожает планете в будущем.

SpaceX также запустила НАСА IXPE Космический аппарат Imaging X-ray Polarimetry Explorer, первый в своем роде, предназначен для измерения поляризации рентгеновских лучей от активных космических объектов, таких как черные дыры и пульсары.

Возможно, самая ожидаемая часть науки и техники была запущена рождественским утром, когда была отправлена ​​ракета Ariane 5. Космический телескоп Джеймса Уэбба В его путешествии на миллион миль назад к первым звездам и галактикам в нашей Вселенной.

Ошибки и случайности

После того, как в начале года пришлось повторить список испытаний, известный как Green Run, среди прочего, НАСА было вынуждено отложить запуск первой ракеты Space Launch System (SLS), которая должна была запустить программу Artemis, направляющуюся к Луне.

В начале года космическое агентство с оптимизмом смотрело на возможность запуска к концу 2021 года. На данный момент НАСА нацелено на март 2022 года в качестве ближайшего окна запуска.

Boeing также продолжил борьбу со своими самолетами звездолет Космический корабль. Ее машина была выбрана второй из двух машин для участия в программе Commercial Crew Program. После неполных и неполных орбитальных летных испытаний (OFT) в 2019 году компания планировала запустить OFT-2 в июле.

Однако еще не полностью решенные проблемы с предохранителями привели к тому, что испытательный запуск был перенесен на новую контрольную дату — май 2022 года. Задержка не только заставила компанию переключить блоки для предстоящих испытаний, но также вынудила НАСА добавить три дополнительных запуска к своим предыдущий контракт на шесть запусков для SpaceX, чтобы не было пробелов в графике запусков.

Проблема дальнего космоса связана с проблемой космического мусора. Переговоры возобновились после того, как Россия провела испытание противоспутниковой ракеты и уничтожила советский спутник, которого больше не существует.

Обломки корабля вынудили тех, кто находился на борту Международной космической станции, укрыться в их космических кораблях и вызвали осуждение со стороны многих американских агентств и стран по всему миру.

космический туризм

2021 был годом, когда действительно началось то, что некоторые могли бы назвать космической гонкой миллиардеров. Но рост космического туризма вывел многих обычных людей на край космоса и за его пределы.

Virgin Galactic и Blue Origin отправили своих основателей в путешествие вместе с другими с коротким визитом в суборбитальное пространство.

Основатель SpaceX Илон Маск не приехал Вдохновение 4 миссия, но вместо этого отправила миллиардера Джареда Исакмана с тремя другими на трехдневную орбиту вокруг света. Этот проект также был сбором средств для Детской исследовательской больницы Св. Иуды, которая на сегодняшний день собрала более 240 миллионов долларов.

на берегу космоса, космическая перспектива Он объявил, что построит свой всемирный кампус в Титусвилле и создаст в этом районе 240 рабочих мест для поддержки роскошных полетов на воздушном шаре. Он начнет перемещать клиентов в 2024 году.

Я смотрю вперед

Ожидается, что помимо запуска как Artemis 1, так и Starliner, в новом году также будет проведен первый испытательный орбитальный запуск космического корабля SpaceX Starship и сверхтяжелой ракеты. Starship был выбран в качестве первого посадочного модуля для программы Artemis.

Сообщается, что Blue Origin нацеливается на запуск ракеты New Glenn орбитального класса в конце 2022 года с космического побережья.

Компания Relativity Space также с нетерпением ожидает первого запуска в 2022 году своей напечатанной на 3D-принтере ракеты Terran 1 со стартового комплекса 16 на станции космических сил на мысе Канаверал.

Axiom Space также с нетерпением ожидает в конце февраля первого полета частного космонавта на космическую станцию.