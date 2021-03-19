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Засада в Мексике: 13 полицейских штата погибли в результате нападения на колонну | Мексика

19 марта, 2021
Toma Kulikov

Тринадцать мексиканских полицейских и следователей были убиты в засаде во время поездки по сельской местности – в результате последнего нападения грубых преступных групп на правоохранительные органы.

Восемь сотрудников полиции штата и пять сотрудников следственной полиции штата были убиты в засаде в муниципалитете Кутек-Харинас, в 125 км к юго-западу. Мексика Город в Мексика Состояние в четверг днем, по словам официальных лиц.

«Это оскорбление мексиканского государства, и мы ответим со всей силой и при поддержке закона», – заявил министр безопасности штата Мексика Родриго Мартинес Силес. Репортеры. Генеральная прокуратура штата заявила, что офицеры путешествовали по местности «для борьбы с преступными группировками».

Штат Мексика, который с трех сторон окружает столицу страны и в котором проживает более 15 миллионов человек, изобилует бандами наркоторговцев и организованной преступностью.

Отчет разведки Правительство штата, полученное новостной организацией Animal Politico в сентябре, выявило 26 преступных группировок, действующих в штате, в том числе La Familia Michoacana и Картель нового поколения Халиско, борющиеся за контроль над ключевыми территориями. Согласно отчету, La Familia, как полагают, контролирует район, где полицейские попали в засаду, и проводит там вымогатели, контролируя цены на все, от лепешек до строительных материалов.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, были запечатлены окровавленные тела офицеров в униформе и уличной одежде, разбросанные на месте преступления, а также белый пикап с пулевыми отверстиями.

Нападения на полицию стали обычным явлением в Мексике, поскольку страна продолжала страдать от наркобизнеса и организованной преступности, а уровень убийств остается высоким. По меньшей мере 524 мексиканских полицейских были убиты в 2020 году. По данным неправительственной организации по борьбе с преступностью Causa en Común. Преступные группы, которые уступают место полиции или вступают в сговор с ней, также могут быть обычным явлением в некоторых частях Мексики.

Фалько Эрнст, главный мексиканский аналитик The Falko Ernst, сказал, что полиция часто попадает в беду и «либо не выполняет уголовные требования и не несет ответственности, либо подчиняется и преследуется другими группами, не имеющими отношения к тем, с кем имела дело. . “

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал успокоить страну менее конфронтационным подходом – «объятиями, а не пулями», которые он так часто повторял в своей кампании 2018 года, – одновременно решая такие проблемы, как коррупция и бедность.

Позже он поощрял формирование военной полиции, известной как Национальная гвардия. Кто работает Под военным командованием.

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