Засуха в Марине напоминает о водном кризисе 1976-1977 годов.

Поменяйте местами этот год и самую сильную засуху в графстве Марин 1976-1977 годов, и будет трудно заметить разницу.

Поставщики воды ограничивают ее использование для обслуживания резервуаров. Животноводы готовятся к выезду на грузовиках по воде, поскольку ручьи и колодцы пересыхают. Разговоры о потенциальном водопроводе. И вопросы об устойчивости водоснабжения провинции.

Во время засухи 1976-1977 годов в муниципальном водном округе Марина не хватало воды в течение 120 дней. Спасителем округа стал 6-мильный трубопровод через мост Ричмонд-Сан-Рафаэль для перекачки воды из Ист-Бэй.

Джеку Гибсону, который был членом окружного совета с 1994 года, в 1977 году было чуть за тридцать, он жил в Сонной Лощине и переехал в юридическую фирму в Сан-Франциско. Он сказал, что кризис стал тревожным сигналом для округа и пробудил его интерес к морской водной системе и большему коллективному вниманию к охране окружающей среды.

«Водный округ в то время, поколение назад, просто не очень хорошо подготовился к засухе – как раз наоборот», – сказал Гибсон. «Позиция заключалась в том, что больше воды означает больший рост. Поэтому за годы до засухи было нежелание использовать какие-либо другие источники».

С тех пор многое изменилось, включая добавление новых и расширенных водохранилищ, подключение к крупнейшему водосборному бассейну России, а также технологические усовершенствования в области эффективности и повторного использования воды. Однако сотрудники района сейчас готовятся к наихудшему сценарию в случае сохранения засухи следующей зимой, включая возможность прокладки еще одного трубопровода через мост.

Провинция пережила два мрачных сезона дождей подряд, прошлой зимой выпало всего 20 дюймов дождя. Хотя эта засуха может преодолеть кризис 1976–1977 годов, руководители провинций говорят, что в первую очередь следует сосредоточить внимание на сохранении водных ресурсов, а не на поиске новых источников, таких как опреснение.

«Мы можем стать более устойчивыми и найти другие источники снабжения, помимо того, чтобы просто выйти и найти новые капли воды, которые можно добавить в систему», – сказала Синтия Колер, председатель районного совета.

До начала засухи в 1976 году регион полагался только на дожди для наполнения шести водохранилищ – по сравнению с семью сейчас. В то время в регионе обслуживались около 170 000 клиентов по сравнению с 191 000 сегодня.

Были попытки увеличить предложение, но они были очень непопулярны, поскольку округ сопротивлялся росту, особенно после того, как застройщики попытались превратить открытые пространства в Морском мысе и некоторых частях Западного Марина в новые города и курорты.

В 1971 году предложение о строительстве акведука от реки Русской до региона было отвергнуто 89% избирателей. Двумя годами позже 65% избирателей отвергли акцию E, предусматривающую выплату облигаций на сумму 7,6 миллиона долларов, чтобы связать регион с русской рекой. В 1973 году район согласился прекратить подключение к новым счетчикам.

Но после зимы 1975-1976 годов, когда выпало около 24 дюймов дождя, и в регионе начали запрещать использование разбрызгивателей и увеличивать их норму, менталитет начал меняться. В мае 1976 года округ заключил контракт с Водным агентством округа Сонома, чтобы начать импорт воды, хотя и намного меньший, чем тот, который он получает сейчас.

«После засухи мы внезапно говорим:« Давайте, давайте, давайте », – сказал Гибсон. Нас не встретили с распростертыми объятиями. Это было неуверенное признание. Это создало очень плохие отношения между водными обитателями Марина и Сономы на долгие годы. Сейчас мы буквально выходим из этого. У нас сейчас намного лучшие отношения, но для этого потребовалось много работы ».

После девяти месяцев жестких ограничений на воду и наблюдения за тем, как умирают их газоны, почти 80% избирателей одобрили залог в размере 19 миллионов долларов для седьмого резервуара в ноябре 1976 года. В 1979 году был завершен строительство третьего по величине резервуара в регионе Сладжол. В 1982 году графство перекрыло озеро Кент плотиной, добавив более 16 000 акров складских помещений.

Чтобы способствовать сохранению природных ресурсов во время засухи, в феврале 1976 года в регионе были приняты правила, запрещающие полив дождеванием и мойку автомобилей, а также были увеличены цены на 27%. Некоторые критиковали совет директоров за то, что он вызвал кризис из-за отказа от поиска новых источников воды.

Но ситуация только ухудшалась. Зимой 1976-77 гг. Он упал всего на 25 дюймов, а уровень водохранилищ упал до уровня менее четверти от их нормального уровня на площади около 12 900 акров. В ответ регион начал нормировать воду для каждого города и поселка. К августу 1977 года цены выросли с 46 центов за 100 кубических футов воды до 1,34 доллара, наряду с новыми дополнительными сборами.

Но жители Марина в конце концов поняли, что во время засухи потребление воды сократилось на 57%.

«Это была первая по-настоящему серьезная нехватка воды в округе, и никто не думал, что клиенты смогут так сильно сократить потребление воды», – сказал Джей Лунд, заместитель директора Научного центра водораздела Калифорнийского университета в Дэвисе. «Это было большим заявлением для людей о том, сколько они могли бы сэкономить, если бы их попросили».

Газоны высохли, а машины с каждым месяцем становились все грязнее. Жители начали ставить ведра в свои ванные комнаты и использовать воду для смыва туалетов или стирки одежды. Обычно люди кладут один или два кирпича в туалеты, чтобы позволить им течь с меньшим количеством воды. Фразы для запоминания, такие как «Если он желтый, оставьте его свежим; если он коричневый, смойте его» или «Экономьте воду, принимайте душ с другом», становятся обычным явлением.

Живокость пытался уберечь свой центр и луга от засухи, эксплуатируя ручей Арройо Холон в первые недели засухи, рассердив жителей, которые считали, что город незаконно поливает. Медицинский округ Росс-Вэлли начинает использовать очищенные сточные воды для озеленения, вместо того, чтобы сбрасывать ежедневно 4,5 миллиона галлонов их в залив Сан-Пабло.

Мэрилин Прайс из Милл-Вэлли в то время была домохозяйкой в ​​Тибуроне и изучала экологию.

«Люди все больше осознают ценность воды, и независимо от моих личных привычек, я продолжил», – сказал Прайс, который сейчас является сопредседателем Sustainable Mill Valley.

Гибсон вспоминал, как друзья и соседи раньше отказывались от купания дома и вместо этого принимали ванну в спортзалах Сан-Франциско перед работой.

Но одних только природоохранных мер было недостаточно для решения постоянно сокращающихся запасов Марин, и в 1977 году в этом районе не хватало воды через 120 дней, если что-то нельзя было сделать. Тогдашний генеральный директор Маринского муниципального водного округа Дж. Дитрих Стро работает с окружными надзирателями и другими политическими лидерами, чтобы убедить правительства штата и федеральное правительство оказать помощь в строительстве мостового трубопровода для перекачки воды из водопровода штата.

Их усилия увенчались успехом, и федеральное правительство одобрило ссуду в размере около 5,6 миллиона долларов на трубопроводы и насосные системы и грант в размере почти 1,4 миллиона долларов на приобретение прав на воду для государственного водного проекта в Южной Калифорнии.

Заем встретил сопротивление. Член районного совета Дик Фокс утверждал, что округ может оплатить сам трубопровод, а не платить проценты в течение 40 лет.

«Правительство предает забвению своих продуктивных людей налогом, чтобы иметь возможность жертвовать деньги округу, который может себе это позволить», – сказал Фокс.

Трубопровод был завершен в июне 1977 года, несмотря на сопротивление жителей Ист-Бэй, и он мог перекачивать до 10 миллионов галлонов воды в Марин в день. Компромисс заключался в том, чтобы закрыть одну из трех полос движения на мосту. По просьбе Caltrans, трубопровод был удален в 1982 году после нескольких продлений, чтобы позволить акватории увеличить его объем.

Хотя трубопровод стал символом засухи, затруднительное положение Марин не вызывает у всех сочувствия. В передовой статье Oakland Tribune в 1977 году спрашивалось: «Как далеко должно пойти правительство, чтобы помочь этим жителям, которые так мало сделали, чтобы помочь себе?»

В самом деле, газета писала: «У жителей округа Марин теперь будет достаточно воды, чтобы наполнять свои рестораны, когда они выходят на марши протеста, чтобы не допустить плотин на тех диких реках, которые они, кажется, так сильно любят».

Передовая статья “независимой газеты”, опубликованная в том же месяце, приняла более благодарный тон.

«Совершенно очевидно, что традиционного американского духа« способности к действию »все еще достаточно, чтобы спасти наши шеи, когда кризис наступит немедленно», – сказала она.

Джон Нельсон занимал должность генерального директора North Marin Water District в течение 23 лет, начиная с 1973 года. Район, обслуживающий регион Новато, был далеко не таким безвыходным, как его более крупный южный сосед из-за обильных поставок из Русской реки. Вместо этого он попросил клиентов оставить 30%, что для населения составляет более 40%.

Новато начинает замечать, что все больше людей приезжают на север, чтобы покататься на своих домашних животных или постирать одежду. Хотя это заставило некоторые компании отказаться от ожидаемого использования воды, Нельсон сказал, что регион предпочел не принимать решительных мер по нескольким причинам.

«Это увеличило прибыль наших клиентов», – сказал 84-летний Нельсон из своего дома в Петалуме. «MMWD помогло, сократив спрос на воду со своих плеч».

Одним из самых серьезных последствий засухи стала охрана природы, чего Нельсон добился в начале своей карьеры в 1960-х годах.

«Засуха оказала огромную поддержку всему этому, – сказал Нельсон. «Засуха здесь, в Калифорнии, показала, что мы не можем полагаться на то, что мы считали высоконадежными средними историческими величинами».

Все, кто пережил засуху, были единодушны в том, что это был неприятный опыт и что они надеялись, что это больше не повторится.

«Мы держимся, но перспективы не очень хороши», – сказал Прайс.