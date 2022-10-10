Звезда российской эстрады, критиковавшая войну на Украине, говорит, что находится в Израиле | Россия

Российская поп-певица Алла Пугачева заявила, что находится в Израиле через три недели после того, как публично раскритиковала вторжение Владимира Путина в Украину, когда Москва объявила ее мужа «иностранным агентом».

«Я благодарю свою многомиллионную армию поклонников за их любовь и поддержку, а также за их способность отличать правду от лжи», — написала 73-летняя певица, известная как «Королева советской поп-музыки», в своем посте в Instagram в понедельник.

«Из Святой Земли я молюсь за вас и за мир», — сказала она своим 3,4 миллионам последователей. «Я счастлив!»

Пугачева, продавшая более 250 миллионов пластинок, стала очень популярной в советское время и оставалась таковой на протяжении всей своей карьеры, насчитывающей более 55 лет. Она является одной из самых известных в русскоязычном мире благодаря таким песням, как хит 1982 года «Миллион алых роз» и фильм 1978 года «Женщина, которая поет».

Ее муж, телеведущий и комик Максим Галкин, присоединился к журналистам, правозащитникам и противникам Кремля в сентябре, назвав их «иностранными агентами» за противодействие вторжению.

Пара уехала из России в Израиль вскоре после начала войны в феврале: 46-летний Галкин имеет право на получение израильского гражданства в соответствии с Законом страны о возвращении, который дает людям еврейского происхождения право на израильское гражданство.

Однако, похоже, Пугачева вернулась в Россию с двумя детьми в преддверии нового учебного года, чтобы присутствовать на похоронах бывшего советского лидера Михаила Горбачева в Москве в сентябре.

В прошлом месяце, после рейтинга Галкина, певица выступила со смелым заявлением против войны в Украине в письме в Минюст России, которое она разместила в своем аккаунте в Instagram.

«Прошу вас включить меня в список иностранных клиентов моей любимой страны», — написала она.

«Потому что я солидарен со своим мужем, честным и нравственным человеком, истинным и неподкупным русским патриотом, который не желает ничего, кроме процветания, мира и свободы слова на своей родине».

Артистка заявила, что ее супруг хотел «покончить с гибелью наших детей ради иллюзорных целей, которые делают нашу страну изгоем и сильно влияют на жизнь ее граждан».

По данным российских государственных СМИ РИА Новости, Пугачева с тех пор находится под следствием за «клевету» на российскую армию. Внутренняя критика вторжения в Украину была встречена жесткими репрессиями, включая штрафы и тюремные сроки для противников.

По данным Еврейского агентства, которое облегчает иммиграцию евреев в Израиль, около 24 000 россиян переехали в Израиль с начала войны, и еще 35 000 ждут оформления документов.

Израиль пытался сохранять нейтралитет с начала войны. Страна полагается на Москву в содействии своим соседним военным операциям в Сирии, но она также столкнулась с давлением со стороны своих западных союзников с требованием ввести санкции и принять решительные дипломатические меры.

Он оказал гуманитарную помощь, но воздержался от отправки военной помощи, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

В июне Министерство юстиции России рекомендовало закрыть Еврейское агентство, квазигосударственную организацию, за нарушение законов о конфиденциальности.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Яир Лапид предупредил, что закрытие офисов Еврейского агентства нанесет серьезный удар по двусторонним отношениям.

Информационные агентства внесли свой вклад в этот отчет