Звезда фри-дайвинга Алексей Молчанов установил мировой рекорд – 60 минут

«Это был совсем не неприятный запах», – сказала репортер Шарин Альфонси, с радостью вспоминая последний отчет «60 минут» о фридайвинге. История привела ее на Багамы, где она познакомилась с спортсменом-мужчиной Алексеем Молчановым. Воскресная трансляция.

Молчанов, 34-летний россиянин, установил свой первый мировой рекорд более десяти лет назад. Сегодня в нем 24.

«Я ожидал, что Алексей Молчанов будет таким строгим русским», – сказал Альфонси дополнительные 60 минут. Его прозвище «Машина». Это наводит на мысль, что вы берете интервью у одного типа людей. Но он живой, дружелюбный, веселый, и ему очень весело быть рядом … всегда улыбается, вот почему он его другое прозвище «Золотистый ретривер».

С появлением камер 60 Minutes расплата – это именно то, что сделал Молчанов. В своем фирменном золотом водолазном костюме он погрузился на 430 футов в воду, чтобы достать прикрепленную к мачте карту, которая доказывает, что ныряльщик достиг своей цели. Прыжок с мировым рекордом Молчанова продолжился на 4:33. Он сделал это на одном дыхании.



Алексей Молчанов рекорд мира в прыжках в воду 05:48

«Вы учитесь отпускать стресс и напряжение и просто получать от этого удовольствие», – объяснил Молчанов Альфонси. «Я делаю эти записи только потому, что могу отпустить их. Я могу наслаждаться дайвингом. Я могу просто перестать думать о времени».

Перед тем как спуститься в глубины океана, Молчанов выполняет «наполнение легких» – технику дыхания, которая позволяет ему надуть в легкие до двух галлонов воздуха и оставаться под водой в течение нескольких минут. Это техника, которую Молчанов освоил и хотел, чтобы Альфонси обучал ее.

«Я начал, думаю, под водой, я мог задерживать дыхание на 20 или 30 секунд», – сказал Альфонси. «И после того, как Алексей научил меня этой технике глубокого дыхания, я смог оставаться в воде, задерживая дыхание, около двух минут».

Репортер 60 Minutes Шарин Альфонси берет интервью у Алексея Молчанова у побережья Лонг-Айленда, Багамы. Сюжет продюсировал Эшли Фелли (слева). Эрик Киршнер



Альфонс – не единственный ученик техники Молчанова. Он и его жена Елена, бывшая олимпийская пловчиха, руководят группой школ фридайвинга. Они сертифицированы сотнями тренеров в 20 странах мира.

Инструкторы, обучающие фридайверов нового поколения. Спортсмены, которые продолжают следовать за ведущим спортсменом и возглавлять его.

«Я не мог выйти за пределы максимально допустимого», – сказал Молчанов. «Я уверен, что в следующие 10 или следующие 20 лет я буду нырять, или некоторые участники собираются нырять на 140, 150 метров с одним куском ткани… Через десять лет я конечно, я смогу что-то с этим сделать, иначе новое поколение спортсменов сможет двигаться… еще глубже ».

Между тем, два десятилетия кажутся слишком далекими для спортсмена, который только начинает пик своей карьеры. С другой стороны, время может быть отличным уравнителем. Пожалуй, это единственное, что может разрушить «машину» и позволить новому лицу заменить Молчанова на вершине спорта, а в данном случае – на дне.

Видео выше было снято Китом Зуброу и Сарой Шафер Предигер. Под редакцией Сары Шеффер-Бриджер.