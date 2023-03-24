Зебра Сиро вырывается из зоопарка и бежит по улицам Сеула.

СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ — Это была маленькая одинокая зебра Редкий выходной Когда он сбежал из зоопарка в Сеуле и бродил по улицам южнокорейской столицы, до того, как его накачали наркотиками и через несколько часов арестовали.
По словам представителей зоопарка, 3-летний Серо, чье корейское имя связано с его вертикальными полосами, сбежал из Большого детского зоопарка Сеула в четверг днем, пробив деревянную крышу, окружающую его вольер.
В последующие часы Серо вбежал в соседний жилой район в восточной части Сеула, и люди в шоке наблюдали за происходящим. Социальные сети моментально заполнились фотографиями и видео, на которых зебра врезается в поток машин и мчится по узким улочкам.
«Просматривая видео с Серо в пробке, я был так тронут тем, что водители были очень осторожны с нашим Серо», — сказал NBC News по телефону Чо Кён-вук, глава отдела защиты животных зоопарка. Пятничное интервью.
После того, как Чиро был объявлен пропавшим без вести в зоопарке около 15:00 по местному времени (2:00 четверга по восточному времени), сотрудники зоопарка, пожарные и полицейские начали дикую погоню по переполненным улицам густонаселенного города с населением почти 10 миллионов человек.
В конце концов зебра была поймана в ловушку и сбита с ног дротиком с транквилизатором, после чего ее благополучно доставили домой около 18:00. Немедленных сообщений о травмах или повреждении имущества не поступало.
Чо сказал, что поведение Чиро изменилось после того, как за последние два года он потерял родителей, оставив его одного в своем вольере.
Она сказала, что «плохое поведение Чиро началось, особенно после того, как он потерял отца» в прошлом году. «Он отказывался вернуться к своей ручке и игнорировал мольбы своего терапевта».
Чиро, который, по словам Чо, обладает любознательным характером, выглядывал из-за забора за соседней семьей кенгуру, которая не совсем его заметила.
«В этом не было ничего страшного, но время от времени Сиро кусали кенгуру», — сказал Чжоу.
Чиновники зоопарка с некоторым успехом пытались смягчить кажущееся одиночество Чиро. До его приключения в городе отношения зебры с его дрессировщиком улучшались, потому что она добавляла ему яблоки, морковь, сладкий картофель и другие особые угощения.
Но еда может сделать только так много. Итак, у зоопарка есть еще один план для Серо: подружка.
Когда в следующем году зебре исполнится три года, она присоединится к Серо из другого южнокорейского зоопарка.
«Урок, который мы извлекли из побега Сиро, заключается в том, что нам нужно как можно скорее ускорить переделку зоопарка», — сказал Чжоу. «У нас очень устаревший зоопарк, и многое нужно исправить, в том числе улучшить безопасность».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».