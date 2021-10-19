аПугающее, зеленое небо ночью пугает жителей Тайваня.

Еще одно свечение, которое видно с островов Мацу, исходит от волны китайских лодок, поскольку рыбаки используют зеленые светодиодные фонари, чтобы заманить кальмаров возле неофициальной буферной зоны, известной как средняя линия между Тайванем и Китаем. Необычное световое шоу не только вызвало дискомфорт у многих тайваньских чиновников и жителей, но и заявило, что оно представляет собой угрозу. туризм и морская жизнь, согласно Вашингтон Пост.

Почему следующее десятилетие так опасно для Китая и США

«Есть как минимум сотни [Chinese] Лодки-кальмары, как сказал Лай Вэнь-Чи, «Раньше это была всего лишь пара точек зеленого цвета, но теперь вы видите целую полосу зеленого цвета».

Местные жители также обвиняют китайские рыбацкие лодки в том, что они проникают в воды Тайваня, оставляя сети и садки, истощающие рыбные запасы. Лай сказал, что Тайвань выловил более восьми тонн китайского рыболовства в период с апреля по сентябрь.

В добавление к, китайский язык Дноуглубительные суда загребают песок возле Мацу для строительных проектов в Китае.

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Это происходит из-за того, что напряженность в отношениях между Тайванем и Китаем продолжает нарастать, особенно в последние дни. Китайские военные самолеты атаковали Тайваньскую зону ПВО накануне празднования Национального дня в обеих столицах. Пекин рассматривает Тайвань как незаконный сепаратистский остров, часть своей территории, и недавний шум мечей встревожил администрацию президента Джо Байдена и законодателей.

После того, как президент Тайваня Цай Ин-вэнь похвалила растущие отношения ее правительства с основными демократическими силами и выступила с вызывающим тоном в адрес Пекина в свой Национальный день. РечьКитайские официальные лица обвинили ее Укрепление «теории двух государств» Отношения между Пекином и Тайбэем.

Вашингтонский экзаменатор видео

Теги: НовостиА также ТайваньА также КитайА также рыбная ловляА также Национальная безопасность

Оригинальный автор: Ашер Нотейс

исходный сайт: Зеленое небо, освещенное китайскими лодками-кальмарами, пугает тайваньцев