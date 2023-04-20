Зеленский надавил на НАТО по дальнобойному оружию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг потребовал от НАТО пригласить Украину присоединиться к военному альянсу.
Зеленский говорил во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, первого визита с начала российского вторжения в прошлом году.
Москва рассматривает заявку Украины на членство в НАТО как экзистенциальную угрозу, в то время как Киев говорит, что война оправдывает его многолетнюю кампанию по вступлению в альянс.
«Пришло время принять правильное решение», — сказал Зеленский на пресс-конференции со Столтенбергом в четверг.
Он также попросил помощи у НАТО, чтобы «преодолеть нежелание» некоторых государств-членов предоставлять ракеты большой дальности, современные истребители и бронетехнику.
Несколько членов НАТО направили в Украину истребители советских времен, но ни одному из них не были обещаны современные самолеты, такие как американский F16.
Западные сторонники Украины также не хотят развертывать ракеты большой дальности из-за опасений, что украинские силы могут использовать их для поражения целей на территории России.
Столтенберг заявил, что «Украина обеспечит победу» над Россией, но непосредственной перспективы членства в альянсе нет.
«Будущее Украины — в НАТО, и все союзники согласны с этим. В то же время основной задачей альянса или союзников является обеспечение победы Украины», — сказал он.
Он добавил, что вопрос о членстве будет «в повестке дня» на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.
«НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», — сказал он.
Визит Столтенберга в Украину в четверг был необъявленным в соответствии с политикой, которой придерживались многие западные официальные лица, посетившие Украину в прошлом году, в частности, неожиданная поездка президента США Джо Байдена в Киев в феврале.
Между тем визит главы НАТО предваряет ожидаемое украинское контрнаступление.
Российские официальные лица утверждают, что военная помощь НАТО Киеву демонстрирует, что альянс и Соединенные Штаты ведут опосредованную войну в Украине.
Кремль заявил в четверг, что недопущение вступления Украины в западный военный альянс было одной из главных целей ее вторжения.
«В противном случае это будет представлять серьезную опасность для нашей страны и ее безопасности», — заявили в Кремле.
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет другого выбора, кроме как отправить войска, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО.
Но западные дипломаты откровенно говорят о потенциальном членстве Украины в военном союзе, заявляя, что это маловероятно.
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