Зеленский надавил на НАТО по дальнобойному оружию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг потребовал от НАТО пригласить Украину присоединиться к военному альянсу.

Зеленский говорил во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, первого визита с начала российского вторжения в прошлом году.

Москва рассматривает заявку Украины на членство в НАТО как экзистенциальную угрозу, в то время как Киев говорит, что война оправдывает его многолетнюю кампанию по вступлению в альянс.

«Пришло время принять правильное решение», — сказал Зеленский на пресс-конференции со Столтенбергом в четверг.

Он также попросил помощи у НАТО, чтобы «преодолеть нежелание» некоторых государств-членов предоставлять ракеты большой дальности, современные истребители и бронетехнику.