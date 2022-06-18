Зеленский обещает Украине победу, Борис Джонсон обещает длительную поддержку

Джонсон обещает поддержку и предупреждает, что Украина будет перегружена

Ожидается, что саммит ЕС поддержит статус кандидата Украины

Битва за Северодонецк продолжается

Зеленский посетил войска на юге

Новые ракетные удары и обстрелы на востоке и в центре Украины

Киев (18 июня) (Рейтер) — Благословляя свои амбиции в отношении Европейского Союза и обещая непоколебимую поддержку Великобритании, Украина в субботу поклялась победить Москву, поскольку ее силы сражаются с российским наступлением возле ключевого восточного города и бомбят местные населенные пункты. Более интенсивная бомбардировка.

Ожидается, что лидеры Европейского Союза примут участие в саммите на следующей неделе, чтобы присудить Украине статус кандидата в соответствии с пятничной рекомендацией исполнительного директора блока, что поставит Киев на путь реализации амбиций, которые до вторжения казались труднодостижимыми, даже если фактическое членство может занять годы. Читать далее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в пятницу неожиданно посетил Киев и предложил украинским силам учения, в субботу подчеркнул необходимость продолжать поддерживать страну и избегать «напряжения Украины» после почти четырех месяцев войны.

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Украинские военные заявили в субботу, что промышленный город Северодонецк, который был ключевой целью наступления Москвы с целью установить полный контроль над восточной Луганской областью, подвергся сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу на полях сражений, в то время как российские войска атаковали районы за пределами города. .

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил в мессенджере Telegram, что украинские силы отразили атаку на города к югу от Северодонецка.

Президент Украины Владимир Зеленский, чье неповиновение вдохновило украинцев и снискало ему уважение во всем мире, заявил в субботу, что посетил солдат на южной линии фронта в Николаевской области, подарив новое послание надежды по возвращении.

«Наши смелые мужчины и женщины, — написал он в своем официальном аккаунте в Telegram. — Каждый из них очень много работает». «Мы обязательно выстоим! Мы обязательно победим!»

На видео, размещенном в его аккаунте, Зеленский в своей фирменной рубашке цвета хаки раздает медали и позирует для селфи с солдатами. Зеленский не назвал дату полета. Читать далее

Украинские власти сообщили о ночных обстрелах нескольких объектов в восточных областях Луганска и Харькова, а также на западе в Полтаве и Днепропетровске. Губернатор области сообщил, что ранним утром в субботу российские ракеты обрушились на пригород Харькова, второго по величине города Украины, поразив муниципальное здание и вызвав пожар в группе квартир, но обошлось без жертв.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский прогуливаются по Михайловской площади, пока Россия продолжает наступление на Украину, в Киеве, Украина, 17 июня 2022 года. Пресс-служба Президента Украины / Опубликовано через Reuters Читать далее

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить отчеты о боевых действиях.

Москва отрицает, что наносила удары по мирным жителям в так называемой «специальной военной операции» по разоружению Украины и защите русскоязычных жителей от опасных националистов. Киев и его союзники отвергают это как необоснованный предлог для войны.

стратегическая устойчивость

«Русские продвигаются вперед шаг за шагом, и для нас важно показать то, что мы знаем, это правда, а именно то, что Украина может и победит», — сказал Джонсон журналистам по возвращении из Киева в Великобританию. Читать дальше «Когда Украина начинает изнашиваться, очень важно показать, что мы с ней на долгосрочную перспективу, и дать им необходимую стратегическую гибкость», — сказал он.

Одной из целей президента Владимира Путина, когда он 24 февраля приказал ввести тысячи солдат в Украину, было остановить военную экспансию НАТО на восток и не допустить попадания южного соседа в сферу влияния Запада.

Но война, унесшая жизни тысяч людей, превратившая города в руины и вынудившая миллионы людей бежать, имела противоположный эффект.

Он убедил Финляндию и Швецию стремиться к членству в НАТО и помог проложить путь для вступления Украины в Европейский Союз.

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу», — заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявив о своем решении выдвинуть кандидатуру Украины и ее соседа Молдовы на членство в Европейском союзе.

«Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили европейской мечтой», — сказала она, надев желтую куртку поверх синей блузки украинских цветов.

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(Отчетность офисов Reuters) Автор Томаша Яновски, редактирование Фрэнсис Керри.

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