земное расположение | Udaily

Фотография Кэти Ф. Аткинсон | Рисунок Джеффри С. Чейза



Профессор Салим Али из Делавэрского университета прочитает заключительную лекцию 2022 года о летних ручьях в 19:00 в четверг, 25 августа. Лекция будет посвящена его новой книге, Земная система: как законы природы определяют человеческую жизнь. Мероприятие пройдет лично в DVD-кампусе Университета Хью Р. Шарпа в Льюисе и будет транслироваться в прямом эфире через Zoom. После этого состоится раздача автографов и прием Ocean Currents. Зарегистрируйтесь, используя эту форму Обязательно присутствовать.

Али является заслуженным голубым и золотым профессором энергетики и окружающей среды в UD, заведующим кафедрой географии и пространственных наук, а также второстепенным званием в Университете имени Джозефа Р. Байден-младший для государственной политики и управления. Ниже приводится интервью с Али о его новой книге и мотивации ее написания.

В: Как ваша работа в UD повлияла на книгу?

На: Частично побудительным мотивом к написанию книги послужило преподавание обязательного курса системных наук и политики для наших специалистов по изучению окружающей среды и наук об окружающей среде. На самом деле я не обнаружил, что нет книги, которая бы отдавала должное как естественным, так и общественным наукам. Многие книги по науке об устойчивости дают очень поверхностный взгляд на естественные науки об экосистемах, а затем у вас есть обратная сторона — книги по политологии, социальным наукам и экономике — которые часто внутренне непротиворечивы, но не связаны с множество фундаментальных ограничений того, что я называю земной системой. Именно это побудило меня написать эту книгу. Это мотивировано попыткой донести до общественности больше знаний об окружающей среде. Он движется от квантовой физики к политологии, и так и должно быть.

Я посвятил эту книгу своим ученикам. Посвящение говорит: «Моим ученикам, которые сделали меня пожизненным учеником в областях за пределами моей зоны комфорта». Эта книга стала для меня настоящим путешествием мысли. Мне пришлось много читать, и я получил стипендию Белладжио от Фонда Рокфеллера, что очень помогло. Я также работал с кружком писателей National Geographic, чтобы убедиться, что у меня есть опыт работы с другими писателями. Я приложил много усилий для качества письма.

В: Можете ли вы рассказать об основной идее, которую пытается донести эта книга?

На: Это книга, которая в традициях междисциплинарной области географии пытается преодолеть разрыв между естественными науками и социальными науками. Он также использует систему в качестве объектива для решения сложных экологических проблем. Это книга об экосистемах, но я пытаюсь предоставить читателю доступный базовый опыт.

Вопрос: Что было самым сложным при написании этой книги?

На: Для меня самой большой проблемой было писать с нюансами, а продавать нюансы нелегко. Когда я работал над книгой, люди спрашивали: «Какой у вас единственный аргумент в книге?» И я не хотел приводить ни единого аргумента, потому что я пишу книгу о земных системах, и это было бы нелепо.

Книга предназначена для широкой аудитории, но она была написана в издательстве University Press, потому что я также хотел, чтобы она подверглась рецензированию. Так что у него есть легитимность в академических кругах, но он также написан в доступном стиле. Настоящей задачей при написании этой книги было соблюдение баланса между глубиной и шириной. Я пытался сделать науку понятной для публики, не подавляя ее, и я чувствую, что мне это удалось.

Кроме того, с целью улучшения экологического образования я обязался пожертвовать все доходы от этой книги на программы повышения экологической грамотности как в развивающихся странах, так и здесь, в Соединенных Штатах.

В: Какие примеры экосистем вы рассматриваете в книге?

На: Я говорю о планетарных системах, например, о том, как работают биогеохимические циклы, а также о круговороте углерода, круговороте воды, обо всех этих больших планетарных экосистемах, но я также смотрю и на города. В конце книги у меня есть то, что я называю «пятью уроками», которые являются уроками из книги, и один из этих уроков состоит в том, что система может быть открыта и изобретена в человеческом обществе. Это не просто естественное расположение. Мы действительно можем изобрести систему, и это нормально. Это часть человеческого бытия. Так что я также смотрю на города как на способ, которым мы пытались изобрести порядок, и это изобретение может либо быть совместимым с природными системами, либо противоречить им.

Вопрос: Что, как вы надеетесь, люди вынесут из книги?

На: Моя главная цель — дать людям базовые знания об этих системах и ограничениях, с которыми мы сталкиваемся при поиске решений экологических проблем. Я оптимистично смотрю на наше будущее с точки зрения адаптации, но я чувствую, что большая часть нашего принятия решений по обеим сторонам политического спектра в большей степени ограничена нашими личными предубеждениями и нашим взглядом на экологические проблемы, который является несколько редукционистским.

Даже среди защитников окружающей среды есть люди, которые уделяют большое внимание биоразнообразию или углероду. У всех у них есть свой собственный любимый проект, и очень немногие действительно смотрят на систему с точки зрения и говорят: «Ну, мы живем в мире компромиссов», так что если и есть одно сообщение из книги, так это то, что нет бесплатный обед во вселенной. Мы должны идти на компромиссы, и мы должны осознавать эти компромиссы, если хотим найти осязаемое и действенное решение.

В: Можете ли вы привести несколько примеров того, почему эти компромиссы важны?

На: Что касается изменения климата, то мы зашли в тупик, потому что во многом отвергли системный подход. Один хороший пример в новостях прямо сейчас — это то, что произошло с энергетической политикой Европы. Европейцы были настолько сосредоточены на сокращении выбросов углерода, но так сосредоточены на этом линейном решении, чтобы как можно быстрее перейти на возобновляемые источники энергии, что они не понимали, что существуют определенные фундаментальные научные ограничения на то, как доставлять электричество. Вы не можете поставлять электроэнергию в основную нагрузку, используя солнечную и ветровую энергию, без крупномасштабного аккумуляторного накопителя. Или у вас должна быть какая-то другая форма генерации первичной нагрузки, и единственные другие формы, которые у нас есть, — это ископаемое и ядерное топливо.

Недавно мы видели, что Европарламенту пришлось изменить свой закон, потому что они должны были объявить атомную энергию зеленой энергией, иначе они не смогли бы поставлять энергию после такого фиаско с зависимостью от российской нефти и газа. Это было ошибкой, которую они совершили, в основном потому, что то, как они думали о рисках после катастрофы на Фукуяме, вообще не основывалось на науке. Это было полное искажение информации, предоставляемой общественности, поскольку некоторые люди считали, что большинство людей, погибших в результате цунами, погибли из-за воздействия ядерной энергии, что было неправдой. Ни один человек не умер от воздействия радиации. Они погибли от цунами, и даже спустя 10 лет у нас нет ни одной раковой группы, признанной МАГАТЭ.

У вас есть эта динамика, когда политики принимают решения, которые застревают в текущей ситуации, когда они либо зависят от русских в плане энергии, либо им приходится коренным образом менять политику. Это пример нестандартного мышления, которое действительно отделилось от земной системы и превратилось в густую похлёбку.