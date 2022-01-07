НОВЫЙ ULM — Сообщество и пожилые люди вместе (CAST) начнут зимний семестр программы непрерывного обучения CASTLE в четверг, 13 января.

Миссия CASTLE — предоставить взрослым доступные и подходящие возможности для дальнейшего обучения, делясь знаниями, талантами и опытом со своими сверстниками.

CASTLE организует три семестра в год (осень, зима и весна), наполненные классами по искусству, здоровью, истории, литературе, музыке, естествознанию и многому другому. Ежегодно предлагается не менее восемнадцати различных курсов на уровне колледжа, но без экзаменов, работ и оценок.

Приглашаются все взрослые. Возраст не установлен, и люди могут присоединиться к CASTLE в любое время в течение года. Членство составляет 100 долларов США и действительно для всех программ и мероприятий CASTLE в течение одного календарного года.

Расписание зимнего семестра включает: превью музыки к двум предстоящим концертам в четверг, 13 января, в 13:30 в лютеранской церкви Св. Иоанна, 627 South Washington Street в Нью-Ульме; Органная вечеринка с участием Уэйна Вагнера и Крейга Хиршмана в воскресенье, 16 января, в 15:00 в церкви Христа в колледже Мартина Лютера; Симфоническая струна: Концерт симфонического оркестра Mankato для русских сокровищ в воскресенье, 23 января, в 15:00 в средней школе Святого Петра, 2121 West Broadway в Санкт-Петербурге; 1939: Величайший год Голливуда (Часть 1 из 3): г-н Смит отправился в Вашингтон в четверг, 27 января, в 13:30 в Центр для пожилых людей CAST; 1939: Величайший год Голливуда (Часть 2 из 3): Грозовой перевал в четверг, 3 февраля, в 13:30 в Центре для пожилых людей CAST; 1939: Величайший год Голливуда (Часть 3 из 3): Ниночка в четверг, 10 февраля, в 13:30 в Центре для пожилых людей CAST; Отметьте местное действие: Тернер-холл в четверг, 17 февраля, в 12 часов. Обед (оплачиваемый самостоятельно) и историческая экскурсия в 13 часов. Тернер-холл, 102 South State Street в Нью-Ульме; и тур по государственной школе Миннесоты для детей-иждивенцев и безнадзорных детей в четверг, 3 марта, в 13:30 по адресу 540 West Hills Circle в Оватуне.

Для получения дополнительной информации и регистрации свяжитесь с офисом CAST (оставьте сообщение) по телефону 507-354-3212 или по электронной почте [email protected]