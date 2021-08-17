Знаменитый мост, через который союзники США покидают Афганистан, как это сделали Советы.

Душанбе, Таджикистан – Мост имеет странное оруэлловское название – Мост Дружбы – и имеет долгую историю войн в Афганистане.
И снова на этой неделе мост через реку Амударья между Афганистаном и Узбекистаном стал фоном для переломного момента в боевых действиях. В хаотичном отступлении от города Мазари-Шариф проправительственные солдаты устремляются к переправе в поисках безопасности на противоположном берегу.
Сцена в четверг отражает знаковый момент 32 года назад в конце неудавшейся советской войны в Афганистане, когда мост представлял собой последний выход побежденной советской армии из страны.
Затем красные флаги на бронетранспортерах развевались на зимнем ветру, когда 15 февраля 1989 года уходящие советские войска маршировали по мосту. Предполагалось, что это будет означать упорядоченный и достойный уход армии сверхдержавы десять лет спустя. Оккупация и поражение.
Советский командующий генерал Борис Громов в одиночестве шел за последней танковой колонной, продвигавшейся через страну и за ее пределы. Затем он объявил, что Россия покончила с Афганистаном.
«Вот и все», – сказал генерал Громов съемочной группе. «За моей спиной нет советского солдата или офицера».
Красная Армия торжественно отступила.
Бронетранспортеры катились по ледяному леднику медленно и аккуратно, как на параде. С узбекской стороны женщины встретили солдат традиционным салютом хлебом-солью. Солдатам за службу выдавались наручные часы. Снимали телекамеры.
Администрация Байдена старалась избегать сцены, похожей на торжественное прекращение военной службы США в Афганистане, что в любом случае трудно представить, учитывая неожиданно быстрый крах поддерживаемого США правительства в воскресенье.
Американский командующий генерал Остин С. Миллер, страна спокойно 12 июля. Соединенные Штаты освободили свою штаб-квартиру на авиабазе Баграм – месте, первоначально построенном Советским Союзом – без формальной передачи в ведение афганской армии.
Конечно, советская помпезность в ее отъезде не сделала ничего, чтобы предотвратить изнурительную гражданскую войну после ухода или поискать душу дома для войны. И в свете того, что последовало за этим, карьера генерала Громова стала символом гнусного окончания советской войны.
Российский лидер, которого он оставил, Мухаммад Наджибулла, оставался в течение трех лет после парада на Мосту Дружбы, намного дольше, чем президент Ашраф Гани, который бежал из страны еще до того, как уехали все его американские сторонники.
Крупнов, российский эксперт по Афганистану и директор Института демографии и миграции в Москве, сказал, что Советский Союз в некотором смысле имел более глубокие корни, чем Соединенные Штаты, несмотря на то, что американская оккупация длилась дольше.
Советский Союз обучил около 200 000 афганских инженеров, военных и административных офицеров, предоставив правительству Наджибуллы опорную базу.
«Вы можете сколько угодно критиковать Советский Союз, – сказал он, – но цель состояла в том, чтобы построить современное современное государство» и стабилизировать южные границы империи. Советский Союз построил плотины гидроэлектростанций, туннели, дороги и мосты, в том числе Мост Дружбы.
Он сказал, что правительство, оставленное Советским Союзом, также дольше не работает, потому что Москва доверила своей марионеточной армии более тяжелое вооружение, такое как танки и артиллерию, в отличие от в основном легкого оружия, распространяемого американцами. Советы также жестоко расправились с торговлей наркотиками, предотвратив появление коррумпированного класса полиции и чиновников.
Но, тем не менее, это не удалось. Правительство Наджибуллы рухнуло в 1992 году, а в 1996 году назначенный Советом лидер был схвачен и казнен новой, формирующейся силой в Афганистане – Талибаном. Его тело было подвешено к столбу электричества в Кабуле.
После отъезда русские заговорили об афганском синдроме, как о вьетнамском синдроме в США: они не хотели иметь ничего общего со страной.
Вывод солдат, лояльных поддерживаемому США афганскому правительству, через Мост Дружбы, который рухнул всего три дня спустя, был более хаотичной сценой, чем уход Советов десятилетиями ранее.
Талибан быстро захватил Мазари-Шариф после прорыва линии фронта афганской армии. Правительственные силы безопасности и ополчение двух полевых командиров – фельдмаршала Абд аль-Рашида Дустума и Атта Мухаммада Нура – бежали к мосту, находящемуся в 45 милях к северу, в поисках безопасности.
Российские официальные лица противоречивы в своих публичных заявлениях о крахе поддерживаемого США правительства в Афганистане через три десятилетия после их ухода.
Они не преминули заработать пропагандистские баллы, отметив отказ от союзников и провал долгосрочной внешней политики США. Но теперь Россия может быть также вынуждена защищать государства-клиенты в Центральной Азии от исламского экстремизма в Афганистане. Этой работой занимались американские военные.
«Это было неожиданностью», – заявил в понедельник в интервью радио «Эхо Москвы» Замир Кабулов, бывший посол России в Афганистане, говоря о быстром крахе поддерживаемого США правительства. Мы думали, что афганская армия, в какой бы стране она ни была, какое-то время будет сопротивляться. Но очевидно, что мы очень оптимистично оценивали качество подготовки вооруженных сил США и сил НАТО ».
Белый дом, со своей стороны, заявил, что афганская армия обучена и оснащена, но ей не хватает воли к борьбе. «У них есть то, что им нужно», – заявила на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Начиная с 2018 года официальные лица Афганистана и США заявили, что Москва тайно вооружала группу талибов, действовавшую вокруг города Кундуз, пыльного регионального торгового центра к востоку от Моста Дружбы. В какой-то степени это было возмездие за поддержку США антисоветского повстанческого движения несколькими годами ранее.
Но когда этим летом талибы пронеслись по северному Афганистану и в конечном итоге захватили Кундуз и другие крупные города, российская армия развернула свои танки для проведения военных маневров недалеко от границы в Таджикистане.
Название моста всегда имело зловещий оттенок, поскольку Советский Союз построил Мост Дружбы в 1982 году, чтобы облегчить пополнение запасов своей армии, сражающейся в Афганистане. Полное название – Мост дружбы Узбекистан-Афганистан.
Автомобильный и железнодорожный мост пересекает мутные воды Амударьи, которые питаются таянием ледников в Гиндукуше и подвержены сезонным наводнениям. Армия США, как и Красная Армия до нее, годами переправляла через переправу автоцистерны с вертолетами и авиакеросином.
Это также было в центре внимания планов США по углублению торговых и инфраструктурных связей между Афганистаном и бывшей советской Средней Азией, для стимулирования экономического развития и отучения поддерживаемого США правительства в Кабуле от помощи США.
Десять лет назад Всемирный банк и Международный валютный фонд профинансировали модернизацию железных дорог.
Узбекистан планировал продлить железную дорогу, которая сейчас достигает только Мазари-Шарифа, примерно в 45 милях к югу, до Кабула и соседнего Пакистана. Работы планировалось начать в сентябре. Теперь он приостановлен на неопределенный срок.
Александр Кули, директор Института Гарримана при Колумбийском университете и автор книги «Великие игры и местные правила» о геополитике Центральной Азии, сказал, что мост стал «символом взаимодействия великих держав и их ухода».