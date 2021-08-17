Знаменитый мост, через который союзники США покидают Афганистан, как это сделали Советы.

Душанбе, Таджикистан – Мост имеет странное оруэлловское название – Мост Дружбы – и имеет долгую историю войн в Афганистане.

И снова на этой неделе мост через реку Амударья между Афганистаном и Узбекистаном стал фоном для переломного момента в боевых действиях. В хаотичном отступлении от города Мазари-Шариф проправительственные солдаты устремляются к переправе в поисках безопасности на противоположном берегу.

Сцена в четверг отражает знаковый момент 32 года назад в конце неудавшейся советской войны в Афганистане, когда мост представлял собой последний выход побежденной советской армии из страны.

Затем красные флаги на бронетранспортерах развевались на зимнем ветру, когда 15 февраля 1989 года уходящие советские войска маршировали по мосту. Предполагалось, что это будет означать упорядоченный и достойный уход армии сверхдержавы десять лет спустя. Оккупация и поражение.