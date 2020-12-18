Зрелищное торговое восхождение в Казахстане и Бегатов-Атта

Гриль Белоцерковский знакомит со скалолазанием на Бекадов-Атта, экзотической череде гранитных скал в 70 км к северу от Балхаса в Казахстане.

В конце сентября 2020 года Ольга Белоцерковская, Валера Алексеев, Зора Пересикова, Павел Крязнов, Камил Лондон и я отправились в Пектов-Атта в центральном Казахстане. Это гранитный массив в 70 км к северу от озера Балхаш, одного из крупнейших озер Азии. Здесь десятки и десятки валунов, иногда даже ужасных форм, площадью 170 квадратных километров, впервые затронутых альпинистами в 2009 году или Дмитрием Сальниковым и его друзьями из Томска. С тех пор регион посетила лишь очередная крупная «поездка» из России. Также раз в год на Пекту приезжает коллега из Алматы Валера Алексиев, чтобы найти, очистить и залезть на новые скалы.

Признаюсь, я не очень люблю рок. Я слишком слаб и ленив, чтобы пробовать только пять ходов в неделю. Поэтому мы с женой Ольгой принесли веревки, друга, шлемы и много ленты. Этот район не лучше для скалолазания, чем лазание по трещинам, но он занимал нас всю неделю, честно говоря, мы пролезли только часть возможных маршрутов. Мы прошли 18 маршрутов с 5B по 7B (все, кроме одного из первых восхождений), и есть как минимум 30 способов узнать.

Общая информация

что это

Бектав-Ада – большая скала примерно в 70 км к северу от озера Балхаш. С улицы это похоже на вулкан, но это не так. Он содержит примерный гранит, подверженный воздействию элементов. Из-за постоянного ветра скалы имеют закругленные края, отверстия и все остальные формы. Размер камней огромен. Их еще никто не считал, но, по словам самого преуспевающего альпиниста Валеры Алексея, проблем сейчас больше сотни. Альпинисты из Караканды, кажется, единственный способ пройти с веревкой до нашего приезда.

Вот где это

Бекадау-Ада находится в центральном Казахстане, к югу от Каракандинской области. Ближайшие города – Балкаш (70 км) и Караканда (300 км). Термин «нигде посередине» очень хорошо описывает это место.

Как получить

Единственный возможный способ добраться до этого района – на машине. Без него поездка была бы комбинацией поездов / автобусов и такси / автостопа. Если вы хорошо разбираетесь в подобных вещах, вы поймете, как это сделать. На машине вы поедете из Астаны (500 км) или Алматы (700 км). Расстояние здесь слишком большое, извините. Бектав-Ада отмечен на картах, так что доверяйте им.

когда

Весна и осень – лучшее время года. Температура позволяет подниматься с апреля по май и с сентября по ноябрь и жарить (летом) или замораживать (зимой). Будьте готовы к температурам, которые ночью опускаются ниже нуля в начале и в конце сезона. Остерегайтесь клещей круглый год; Весной много комаров.

Где жить

Есть пенсии. Они открыты летом и закрываются, когда все ушли. Не забудьте проверить еще раз, как только приедете. Альтернативный маршрут лагеря; В лесу есть много мест для разбивки лагеря, и хотя где-то поблизости есть ручей, мы его не нашли. В селе нет питьевой воды, кроме колодца. К осени 2020 года вода в большинстве колодцев была мутной; Только в одном доме был колодец, достаточно глубокий, чтобы достать хорошую воду. Так что воду лучше брать с собой. Если вы уедете, спросите у местных; Они приветливы и всегда готовы помочь. Рядом нет магазинов, поэтому покупайте все в одном городе. Прием сотовых телефонов работает нормально, но ближайшая больница находится в 70 км от Балкаша. Так что постарайся быть осторожным.

Альпинизм

До 2009 года в этот район допускались только альпинисты из Караканды. Они не оставили никаких задокументированных подъемов, только три ямы и гайку. В 2009 году Тима Сальников с друзьями из Томска (Россия) приехали в Пектов-Атта и пролезли скалы. После этого Валера Алексеев возглавил группу альпинистов из Алматы. За ними шли другие российские альпинисты, снова Валера и так далее. Но ни одна из этих удивительных трещин не пролезла перед нами.

Боулдер

От начала сидения до хайбола сложно подсчитать точное количество осложнений. По словам Валеры, в десятках скал больше сотни проблем. К сожалению, рок-гида пока нет.

Сделка

Все подъемы, сделанные до прошлой осени, проходили блоками. Потом мы приехали, и началась тяжелая работа. Все помещения имеют закругленные края. Большой зазор, закругленные края. Размеры варьируются от вытянутых пальцев до полноразмерных каминов, со всей шириной между ними – от лучших суставов рук до невозможных суставов. Качество камня отличное, даже защиты.

Вся территория была засажена Сальниковым в 2009 году таким же болтом. Пожалуйста, будь единственным болтом в этом месте. Пектав-Ада – сельский район, в котором нет следов альпинистов. Пусть будет дико и авантюрно.

За неделю мы прошли 18 трасс, все, кроме одной, были новыми. Это восхождение до нашего приезда было впервые начато альпинистами из Караканда в 80-х годах ХХ века на скале Ютни Прокоте, раскинувшейся на скале Серпа.

Большинство полей находятся очень далеко друг от друга, поэтому я думаю, что вы будете лазить по одному или двум полям в день.

Стандарты приблизительны и предоставлены теми, кто привык к «нормальному» лазанию по реальным местам 😉 Те, кто привык к трещинному лазанию, могут легко найти наши стандарты.

Карта: Бекатов-Ада, Казахстан

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