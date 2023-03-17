Супер мясной парень Получить отдельный адрес: мясорубка д. Игра сочетает в себе геймплей головоломки «сопоставьте 4» с геймплеем высокой сложности. Супер мясной парень известный б. Эта игра также является отсылкой к другой игре, Доктор.. Роботник означает бобовую машинукоторый был ребрендингом Sega Puyo Puyo, вдохновленным Sonic the Hedgehog.

Выход игры запланирован на 2023 год на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.

в Трейлер дразнит предпосылкуи игра Между нами— Вкусный анимационный стиль, и доктор Витус появляется как антагонист Супер мясной парень, переключая гигантские переключатели в лаборатории. Затем он переключается на игровой процесс, который выглядит как Puyo Puyo, за исключением мультяшного вида. Супер мясной парень. Он также полон опасностей. Вы будете пытаться выстраивать красные, желтые, фиолетовые и зеленые блоки плоти, избегая таких угроз, как циркулярные пилы, враги-призраки и бензопилы.

в соответствии с Описание игры на сайте издательства она появится сразу после событий Супер мясной мальчик навсегда. В игре также будут фоны и анимации, созданные оригинальными художниками Super Meat Boy и Super Meat Boy Forever на протяжении 100 уровней.

В играх Пуйо-Пуйо игроки выстраивают в ряд падающие блоки, чтобы сопоставить четыре или более одного цвета, чтобы набрать очки и освободить место на доске. мясорубка д Headup Development не только является игрой в стиле Puyo Puyo, но и относится к другому побочному продукту, Доктор.. Роботник означает бобовая машина. Sega Genesis 1993 года, в свою очередь, была версией Sega Puyo Puyo, вдохновленной Sonic The Hedgehog.

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