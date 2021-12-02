Игра для запуска PS5 Godfall прилагает большие усилия, чтобы привлечь геймеров

Разве это не весело? рисунок : Counterplay игры

Невероятно яркая ролевая игра Goodvale Спустя год после выхода игры для PlayStation 5 она все еще ищет игроков. Когда она не оказывает большого влияния на PS5 и ПК, Добавлена ​​версия для PS4. Теперь разработчики убрали сюжет и кампанию, чтобы создать Challenger Edition, специальное издание игры, которое будет бесплатно в течение ограниченного времени для пользователей PlayStation Plus и Epic Store в конце этого месяца ». Что еще нужно разработчику заставить людей играть в Godfall?

Это не то Goodvale Это плохая игра. Я играл около двенадцати часов Когда игра была запущена в прошлом году. Мощная и увлекательная боевая ролевая игра. Графика немного загружена и никогда не уклоняется от блестящих металлических текстур и шквала взрывающихся частиц, но это, безусловно, хорошее приключение, хотя и ничем не примечательное. Что касается записанных обзоров, игра попадает прямо в средний столбец с некоторой натяжкой. В среднем 61 на Metacritic для версии для PS5 А также 59 на ПК. Для августовского выпуска на PS4 нет счета Metacritic, например Ни один магазин не заботится о нем.

Несмотря на теплый прием, солдаты разработчика игры Counterplay продолжали действовать. За последний год было выпущено два основных обновления: первое февральское обновление и августовское обновление Lightbringer. В августе также было запущено первое крупное расширение игры, огонь и тьма, который добавил царство элементарного огня к существующим царствам воды, воздуха и земли.

Counterplay отправил это сообщение игрокам в первую годовщину Godfall. рисунок : Counterplay игры

Теперь следующий шаг. Godfall: Challenger Edition Это мини-версия игры для PlayStation и ПК. Несмотря на то, что она стоит 15 долларов, она будет доступна бесплатно подписчикам PlayStation Plus с 7 декабря по 31 января и в Epic Game Store с 9 по 16 декабря. из игры. Как подробно описано в А Размещено в блоге PlayStationИгроки могут мгновенно перейти на максимальный уровень 50 и получить много очков навыков и оружия. Оттуда они могут перейти к любому из GoodvaleЗавершите игровую деятельность.

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Должен ли свободный игрок нравиться то, что он переживает в нем? GoodvaleВ конце игры они могут приобрести роскошную версию игры, чтобы опробовать сюжетные режимы и режимы кампании. А если нет, то у игроков, которые были здесь по крайней мере с момента запуска, появятся новые друзья, с которыми можно будет поиграть в финальном контенте.

Немного грустно смотреть такую ​​солидную маленькую игру, как Goodvale Он очень крепко цепляется за жизнь. Надеюсь, приток новых игроков с выпуском PlayStation Plus даст ей второй шанс на успех. А если нет, то, по крайней мере, он все еще пользуется большим успехом, чем злополучный издатель Gearbox. Рожденный в битве.