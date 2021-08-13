Игристое: история шампанского рецензия на фильм: суше, чем нет

Петр Великий каждую ночь брал с собой четыре бутылки. Александр II был настолько параноиком, что Родереру пришлось создать свою собственную прозрачную бутылку, чтобы царь мог проверить ее на наличие примесей (или яда). Именно вдова Клико (из «Вдовы Клико») открыла, как извлекать осадок из вина. И хотя бенедиктинскому монаху Дому Периньону всегда приписывают создание первой части, именно сильная мобилизация англичан сделала возможным весь проект.

Это некоторые из историй, рассказанных в «Игристом: История шампанского», и вы бы хотели, чтобы их было больше – о Наполеоне, например: он был так впечатлен, что за его армией последовала другая – армия торговцев вином. , которые оказались. Они приказали привезти напиток в Россию. Говорят, что Ватерлоо было плохо для Наполеона, «но слишком хорошо для шампанского».

“Sparkling”, снятый новичком Фрэнком Магнионом, с участием наследников, поверенных и представителей всех основных производителей шампанского, наверняка доставит удовольствие любителям вина – он пронизывает непостижимые детали виноделия и привлекает внимание обычного пьющего. , или, конечно, случайный зритель фильмов. Однако он довольно откровенен в отношении маркетинга отдельных брендов, и некоторые из них поразительно откровенны: как знаменитостей узнают разные бренды (Мэрилин Монро все еще ассоциируется с Пайпер-Хайдсик); Как Боллинджер появился в 15 фильмах о Джеймсе Бонде? И как Taittinger спонсирует BAFTA Awards. Уинстон Черчилль был человеком Пола Роджера. Джей-Зи Арман де Бриньяк должен пить (потому что ему принадлежит половина компании). Дебют шампанского в кино состоялся, согласно “Sparkling”, в “Sons of the Desert”, в котором Лорел и Харди пытаются открыть бутылку Piper-Heidsieck.

Тем не менее, слишком много интервью кажутся заводными шумихой, и некоторые из респондентов быть Шумиха. Каждый хочет продвигать свой бренд или называть его другим. В какой-то момент фильм посвящен продвижению одной страны над другой: поскольку климат во Франции становится слишком жарким для выращивания надлежащего винограда, южная Англия привлекает все больше и больше виноделов в свою меловую землю, и в «Игристом» бушуют дебаты о качестве английского шампанского – чего нельзя. Его по праву называют шампанским, потому что оно не из региона Шампань – и как оно сравнивается со своим французским предшественником. Французские виноделы пахнут. Английский восторг. Фильм в конечном итоге сбивается с пути, возможно, немного в восторге.