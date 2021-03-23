Игроки ASU в лакросс воспроизводят популярные предигровые программы Тома Уилсона и Ти Джей Оши.

НХЛ названа Том Уилсон И TJ Oshie’s удары по задницам как лучший ритуал перед игрой 2020 года. Теперь у них есть несколько удивительных имитаторов из другого вида спорта на 2290 миль в Темпе.

Игроки в лакросс в Аризоне, Мэллори Мартель И Эмма Карлсон, Они выложили видео, на котором они исполняют «Басни о Томе и Чае» перед воскресным матчем. Оба игрока были звездами лакросса Мэриленда.

Видео предоставил Джей Джей Риган из NBC Sports Washington, и шляпа позже была показана на видео.

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Итак, мой товарищ по команде и я из Мэриленда и фанат гигантских кепок, Мэллори, Маленькие пушки из парка СевернаОб этом он сказал в интервью. «Мы всегда смотрим на наши шляпы – даже на этом побережье. Наши тренировки были засняты, и мы заметили, что камера была на нас во время наших 8-метровых упражнений. Я была как Эмма. Мы должны провести ритуал TJ / Tom и опубликовать его на Воскресенье в наш игровой день “.

Эмма, Отличный нападающий из Лосби«Мы как бы чувствуем, что наши отношения с командой, а во время тренировок и игр похожи на наши отношения с Томом и Ти Джеем. Мы сделали то же самое во время тренировок, потому что мы знаем наших тренеров, и наша команда увидит это позже в фильме», – сказал он. добавлен.

Я тот, кого избили, и я горжусь https://t.co/JJcZm6oVvh – Эмма (@carlson_emmaa) 21 марта 2021 г.

В конце концов, нелепая уловка сработала. Дьяволы солнца Он победил Калифорнийский университет Дэвиса со счетом 19-14 и одержал третью победу подряд.. Победа довела ASU до 3: 0 дома, когда они обыграли своих оппонентов со счетом 64: 30 на стадионе Sun Devil Soccer / Lacrosse Stadium.

«Мы собираемся делать это сейчас перед каждым игровым днем», – сказал Мэллори.

Эмма согласилась: «Теперь это традиция».

Мало того, что видео привлекло огромное внимание в социальных сетях, но и аккаунт Capitals в Twitter также ответил в Twitter оценкой «10/10». Хотя игроки в лакросс надеялись на ответ Тома OTJ, он был совершенно особенным.

10/10 Вашингтон Кэпиталз 22 марта 2021 г.

«Мэллори и я были поражены, когда откликнулись шляпы», – сказала Эмма. «Мы все еще надеемся ретвитнуть что-нибудь со слезами радости, но мы возьмем то, что сможем».

Эмма и Мэллори оказались вдали от дома, потому что были приняты на работу Университетом штата Аризона, когда в колледже была введена новая программа по лакроссу. «Просто не имело смысла ехать туда, – сказал Мэллори.

Мэллори была новичком в течение четырех лет в средней школе Северна Парк, где она участвовала в двух чемпионатах штата и выиграла один за время своей выдающейся подготовительной карьеры. Она также появилась на выставке Nike Elite 120 Show и получила награды Top Scholar Sports Award и Minds in Motion. Тем временем Эмма играла в три разных школьных вида спорта – лакросс, футбол и баскетбол – и была капитаном этих трех команд. Она была выбрана лучшим игроком в своей команде по лакроссу на втором курсе и снова на старшекласснике.

«Я впервые попала в столицу, когда училась в старшей школе, – сказала Эмма. «Мои родители любят смотреть, как игры растут, но я особенно стал большим фанатом за год до победы в Кубке Стэнли. Я действительно поехал в столицу и стоял на улицах с тысячами фанатов, чтобы посмотреть матч на гигантских экранах. ”

Оба друга считают Ти Джея О’Ши своим любимым игроком в «Кэпиталз», в то время как Мэллори признала, что Ленни – ее любимый Оши.

Мэллори сказал: «TJ просто отличный парень во всем, и он намного больше, чем хоккей». «Он не очень серьезен, и в этом вся суть спорта. Он настоящий зверь».

Мэллори сказала, что у нее есть футболка TJ Oshie после того, как ее отец удивил ее, когда прошлой весной автобус отправился на первый этап.

Между тем, Эмма также является большой поклонницей Джона Карлсона, «потому что мой отец убедил меня, когда я был моложе, что он мой дядя (та же фамилия)».

Друзья составляют двоих из девяти игроков из Мэриленда или Вирджинии в команде ASU, многие из которых являются большими фанатами хоккея.

Sun Devils недавно обыграли USC и одержали первую победу над одним из 25 лучших соперников в истории шоу.