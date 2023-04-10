Игроки Resident Evil 4 жалуются на обновление наемников с чрезмерно оптимизированной частотой кадров на PS5

Игровой режим Resident Evil 4 Mercenaries Arcade был запущен в пятницу, и некоторые фанаты считают, что обновление, возможно, намеренно или нет, улучшило частоту кадров игры на PS5.
в то время Примечания к патчу Очень мало, и не говоря уже об увеличении производительности, мы получили исправление для «процесса рендеринга графики, в результате которого некоторые детали окружающей среды выглядели размытыми».
Однако игроки в субреддит PS5 Он сообщает о более стабильной частоте кадров в режиме разрешения, чего вы не слышите каждый день. Нам нужно подождать и посмотреть, понравится ли это волшебникам интернет-технологий. Цифровая литейная Вы хотите вернуться для более глубокого анализа, чтобы увидеть точную степень.
Что касается других новостей Resi 4, то за первые две недели было продано более четырех миллионов копий ремейка, и фанатам не нравятся микротранзакции, представленные в обновлении Mercenaries.
Вы играете в Resident Evil 4 на PS5, особенно в режиме разрешения? Как дела? Дайте нам знать в комментариях ниже.
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