Игроки Resident Evil 4 жалуются на обновление наемников с чрезмерно оптимизированной частотой кадров на PS5

Игровой режим Resident Evil 4 Mercenaries Arcade был запущен в пятницу, и некоторые фанаты считают, что обновление, возможно, намеренно или нет, улучшило частоту кадров игры на PS5.

в то время Примечания к патчу Очень мало, и не говоря уже об увеличении производительности, мы получили исправление для «процесса рендеринга графики, в результате которого некоторые детали окружающей среды выглядели размытыми».

Однако игроки в субреддит PS5 Он сообщает о более стабильной частоте кадров в режиме разрешения, чего вы не слышите каждый день. Нам нужно подождать и посмотреть, понравится ли это волшебникам интернет-технологий. Цифровая литейная Вы хотите вернуться для более глубокого анализа, чтобы увидеть точную степень.

Похоже, Capcom значительно улучшила Resident Evil 4! Проблема с мертвой зоной Xbox была исправлена, и качество изображения PS5, среди прочего, улучшилось. имущество!https://t.co/43eDkUW2qL— Джон Лайнман (@dark1x) 7 апреля 2023 г.

Что касается других новостей Resi 4, то за первые две недели было продано более четырех миллионов копий ремейка, и фанатам не нравятся микротранзакции, представленные в обновлении Mercenaries.

Вы играете в Resident Evil 4 на PS5, особенно в режиме разрешения? Как дела? Дайте нам знать в комментариях ниже.