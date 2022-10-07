Избежавшая домашнего ареста российская журналистка заявила о своей невиновности

Российская тележурналистка Марина Овсяникова, которую обвиняют в распространении ложных новостей после организации серии одиночных акций протеста против войны в Украине, заявила в среду, что сбежала из-под домашнего ареста, потому что у нее не было дел, на которые она могла бы ответить. «Я считаю себя полностью невиновной, и поскольку наше государство отказывается соблюдать свои законы, я отказываюсь соблюдать меры пресечения, наложенные на меня с 30 сентября 2022 года, и освобождаюсь от них», — заявила она.

В видео, размещенном в Telegram, она села на розовый диван и обратилась к Федеральной службе исполнения наказаний России, критикуя президента Владимира Путина за войну. «Путин пометил вот так», — сказала она, указывая на то, что оказалось электронным браслетом на щиколотке.

Ее адвокат Дмитрий Закватов сообщил, что она должна была явиться на судебное заседание в 10:00 по московскому времени (07:00 по Гринвичу), но оно состоялось заочно, поскольку следователям не удалось ее найти. Он сказал Рейтер, что властям неизвестно ее местонахождение и что в случае ареста она будет заключена под стражу.

«Но мы надеемся, что этого не произойдет», — сказал он. В марте Овсянникова привлекла к себе внимание всего мира, выйдя перед студийными камерами во время трансляции вечерних новостей по государственному телевидению с баннером с надписями «Остановите войну» и «Они вам лгут».

Кремль тогда осудил ее акцию протеста как «бунт». В августе 44-летняя женщина получила два месяца домашнего ареста за июльскую акцию протеста, когда она стояла на берегу реки напротив Кремля и держала в руках плакат, назвав Путина убийцей, а его солдат — фашистами.

Ей грозило до 10 лет лишения свободы, если ее признают виновной в распространении ложных сведений о российских вооруженных силах. Ее домашний арест должен был продлиться до 9 октября, но государственное информационное агентство Russia Today сообщило в субботу, что она сбежала с 11-летней дочерью, и ее местонахождение неизвестно. Как она ушла и куда делась, до сих пор не ясно.

Россия приняла новые законы против диффамации или распространения «заведомо ложной информации» о вооруженных силах 4 марта, через восемь дней после вторжения в Украину.

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