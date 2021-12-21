Известные и Цитаты: Россия — WSJ

Декабрь 20, 2021, 18:11 по восточному времени



28 октября в Москве мужчина в маске находится на почти безлюдной Красной площади.

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димитар дилкофф / Agence France-Presse / Getty Images





17 декабря Неизвестный «высший руководитель» в Госдепартаменте США. Описание телефона Журналистам:

Вы спросили, что делают русские. Я позволю русским говорить сами с собой о том, что они делают. Мы считаем, считает президент, наши союзники считают, что если у них есть проблемы — а если у нас есть проблемы с нашей стороны, они явно заботятся о своей стороне — их лучше всего обсуждать в дипломатическом нормандском формате, в тех формах, которые у нас есть. Это то, что мы предлагаем, лучший путь не только для Украины и всех нас, но и для Российской Федерации.

То есть давайте помнить, что Россия также является одной из стран с самым высоким уровнем государственного управления в мире. Русский народ не хочет войны с Украиной. Им не нужно возвращаться домой с мешками для трупов своих сыновей. Им не нужно очередное заграничное приключение. Им нужно лучшее здравоохранение, лучшая реконструкция, дороги, школы, экономические возможности. Явка в России показывает именно это. Поэтому мы надеемся, что президент Путин воспользуется этой возможностью для дипломатии и прислушается к потребностям своего народа.

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