Издатель D3 и Shade анонсировали игру SAMURAI MAIDEN Sword Fighting для PS5, PS4, Switch и ПК

Диффузор D3 и разработчик тень Они объявили бой на мечах экшн-игра Самурайская дева за приставка 5И PlayStation 4И обращаетИ компьютер (готовить на пару). Он будет запущен этой зимой по всему миру.

Самурайская дева Это следует за ученицей Цумуги Тамаори, которую во сне вызывают в период Сэнгоку, где она должна объединиться с новыми друзьями и использовать свои навыки владения мечом, чтобы победить зло мертвых, обнаруженное в храме Хонодзи.

Вот обзор игры от D3 Publisher:

Самурайская дева В нем рассказывается история старшеклассника, который засыпает после скучного дня уроков истории и просыпается рядом с исторической личностью Нобунагой Одой, известным как первый великий объединитель Японии. Эти двое оказываются в горящем храме Хонодзи, где был открыт подземный мир. Обучаясь искусству боя на мечах в качестве хобби, Цумуги внезапно подвергается испытанию в настоящей битве, где отчаявшийся Нобунага Ода дает ей злой клинок войны, который ступает в подземный мир, чтобы положить конец этой катастрофе. . Пока Цумуги, плохо допущенный студент-историк, не идентифицирует Оду как героиню периода Сэнгоку и не понимает, что она должна соответствовать этому странному случаю. в Самурайская деваИгроки могут рассчитывать на уничтожение полчищ выживших врагов, используя мощную дуэль Цумуги. Обладая элегантным набором атак и мощными контратаками, Цумуги хорошо оснащена, чтобы убивать группы зомби, а также могущественных боссов, но, будучи современной студенткой, она не может пробиться из подземного мира! Однако Цумуги не Самурайская деваОдинокий боец ​​: она встречает в храме Хонодзи трех дружелюбных ниндзя, известных как Гокаге, которые решают вместе с ней отправиться в преступный мир. Гокаге состоит из Иё, трудолюбивого ниндзя с разнообразными инструментами, Хагане, старшего ниндзя с механическим телом, и Комими, гения с уникальным дзюцу. Во время своих путешествий команда будет ссориться, смеяться и сражаться бок о бок, создавая новые связи в процессе. В своем путешествии игроки смогут использовать «Систему Гокаге», которая позволяет быстро сочетать стиль меча Цумуги и мощное ниндзюцу Гокаге. От рубящих и пронзающих атак самурая до проволочной руки ниндзя, замораживания инь-ян-дзюцу и различных атак кунаем — игроки смогут использовать эти два типа атак, чтобы сразиться с целой сокровищницей живых врагов. Кроме того, у группы есть особые разблокируемые способности: когда духи Цумуги и Гокаге поднимаются, они могут разблокировать эти способности, сомкнув губы. Однако им нужно будет укрепить доверие друг к другу, прежде чем использовать эти особые объединяющие способности в битве. Пропустите зло периода Сэнгоку, налаживая отношения с девушками Сэнгоку, пока горит храм. Самураи режут кубики, чтобы разрушить подземный мир храма Хонодзи — смогут ли они переписать историю?

Вот некоторые дополнительные подробности от издателя азиатского издания. облачный леопард:

Около Лучшие цветы — это цветущая вишня, а лучший самурай — это JK! Побеждайте монстров периода Воюющих царств элегантным движением меча! Задыхаясь от черного дыма из сожженного пламенем храма. немедленноКрики солдат эхом отдавались на Святой Земле. А бородач перед вами не кто иной, как Ода Нобунага?! Самурай Джи-Ки, мастер фехтования, был призван в храм Хонодзи в период Сражающихся царств! Она и ее девушки-ниндзя должны проникнуть в подземный мир храма, захваченный обитателями Ада! Система Shadow Guard сочетает в себе навыки меча самурая JK с нундзюцу, чтобы проститутки-ниндзя уничтожали своих врагов. Захватывающие сражения разворачиваются по мере того, как вы обучаете свою команду искусству поцелуев, Кутидзукэ-но-дзюцу и многому другому! Уничтожайте демонов эпохи Воюющих провинций и общайтесь с прекрасными девушками в совершенно новой игре для девочек о боях на мечах! введение Нобунага Ода, Инцидент в Хонодзи 1582… 1582…? Цумуги Тамори учится одна в своем классе после школы, находясь в заключении. История не ее сильная сторона. Она особенно ненавидит запоминать даты. — Я рада, что не родилась в эпоху Сражающихся царств, — пробормотала она. каждая страница в нем

Учебник, относящийся к тому периоду истории, полон рассказов о битвах. Это последнее видимое воспоминание Цумуги перед тем, как она потеряла сознание… Когда вы просыпаетесь, вы больше не в классе, а в горящем храме: Хоноджи. «Если ты не хочешь умереть, ты должен сражаться», — сказал бородатый мужчина, называвший себя Нобунага Ода. Цумуги не может сказать, настоящий ли это Нобунага Ода, хотя это единственные изображения в книгах по истории.

Это гравюры на дереве. Толпа скелетов ворвалась в храм. Цумуги вручили японский длинный меч. Это не было фальшивкой, как на тренировках по фехтованию. Это был настоящий меч. «Кажется, у меня нет другого выбора! Если мне придется драться, я буду драться изо всех сил!» 2 июня 1582 года, инцидент Хонодзи. В последние дни Оды Нобунаги, героя периода Сражающихся царств, девушка по имени Джей Кей оказывается в бою. Это могло бы добавить немного волнения в учебники истории… Об азиатской переведенной версии Азиатская локализованная версия для всех платформ включает субтитры на 5 языках (традиционный китайский, упрощенный китайский, корейский, английский и японский), чтобы привлечь игроков со всего мира.

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