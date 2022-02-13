Израильские чиновники спешат эвакуировать граждан из Украины ко вторнику — сообщает

Согласно субботним сообщениям, премьер-министр Нафтали Беннетт стремится эвакуировать как можно больше израильтян из Украины ко вторнику на фоне растущих опасений российского вторжения.

Израильские официальные лица считают, что окно для эвакуации граждан из Украины быстро закрывается и может закрыться к утру среды.

Министерство иностранных дел сообщило The Times of Israel, что в посольстве Израиля в Украине зарегистрировано около 4500 израильтян. По оценкам министерства, в стране проживает от 10 000 до 15 000 израильтян.

Согласно сообщениям ивритских СМИ в субботу, администрация Байдена предупредила Израиль, что Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней. Россия сосредоточила более 100 000 солдат на границе с Украиной. Официальные лица США заявили, что наращивание огневой мощи России вблизи Украины достигло такого уровня, что она может вторгнуться в кратчайшие сроки.

Израильские авиалинии начали увеличивать количество рейсов в Украину, чтобы помочь с эвакуацией. Израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia предлагают спасательные полеты.

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Министр обороны Бенни Ганц заявил в субботу, что поручил ЦАХАЛ подготовиться к возможности оказания помощи в эвакуации израильтян с Украины.

Источники в службе безопасности сообщили новостному веб-сайту Walla, что этот сценарий является крайней мерой и что гражданские авиалинии будут предпочтительным транспортным средством в процессе эвакуации.

В офисе Ганца заявили, что любая помощь ЦАХАЛа «будет зависеть от сценариев и оценок ситуации».

Сообщается, что Беннет поручил министрам не участвовать публично в действиях России и ограничить любые публичные комментарии по поводу эвакуации израильтян из Украины. У Израиля сложные отношения с Россией из-за союза Москвы с Сирией, где Израиль в течение многих лет наносил удары по целям, связанным с Ираном.

Премьер-министр Нафтали Беннет в Кнессете в Иерусалиме, 7 февраля 2022 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

Иерусалим находится в контакте с Вашингтоном по украинскому кризису и регулярно получает новости от американцев, в том числе после того, как в субботу президент США Джо Байден говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Ynet.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что оно началось. Работа в аварийном режиме. Хотя семьи сотрудников посольства и дипломатов эвакуируются в целях их безопасности, само посольство продолжит работу и будет усилено дополнительным персоналом из Израиля для улучшения консульских услуг для израильтян, желающих покинуть страну.

В субботу Министерство иностранных дел Украины выпустило «суровое» предупреждение о поездках, призвав израильтян, находящихся в настоящее время в стране, покинуть страну «как можно скорее». В министерстве добавили, что израильтяне, планирующие поездку в Украину, должны отменить свои поездки.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать подготовку планов «чрезвычайной иммиграции» для евреев из Украины в случае российского вторжения.

В субботу Еврейское агентство заявило, что в воскресенье эвакуирует некоторых своих сотрудников и их семьи. Уолла заявил, что главные представители агентства останутся в Украине.

Украинские солдаты проверяют свое снаряжение во время учений в Донецкой области, восток Украины, 10 февраля 2022 г. (AP Photo/Вадим Гирда)

В субботу Беннет призвал граждан Израиля немедленно покинуть Украину после двух встреч, которые он провел с высокопоставленными сотрудниками службы безопасности и дипломатами.

«Было принято решение отменить предупреждение о поездках в этот район, а также призвать израильских граждан немедленно покинуть страну», — говорится в заявлении представителя Беннетта.

Ранее в субботу канцелярия премьер-министра заявила, что убежденный еврей первая встреча Еврейский день отдыха был проведен, чтобы «ускорить подготовку к эвакуации израильтян из страны».

Беннетт встретился с Лапидом, Ганцем, начальником штаба ЦАХАЛа Авивом Кохави, советником по национальной безопасности Эялем Холата, главой ШАБАК Роненом Баром и другими, чтобы обсудить кризис в субботу.

Байден предупредил Путина 62-минутный телефонный звонок В субботу Соединенные Штаты «решительно отреагируют и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки», если она вторгнется в Украину.

Согласно сообщению Белого дома, Байден подчеркнул, что «хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы также готовы к другим сценариям».

Танки и бронетехника во время совместных белорусско-российских военных учений на Брестском полигоне, Беларусь, 4 февраля 2022 г. (пресс-служба Минобороны России через AP, файл)

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что звонок не привел к серьезным изменениям в противостоянии.

Кремль осудил «высокую истерию» Вашингтона вокруг конфликта после телефонного разговора, но заявил, что Байден и Путин договорились продолжить диалог.

Официальный представитель США заявил, что Соединенные Штаты получили разведданные о том, что Россия рассматривает среду как возможную дату вторжения. Чиновник, который не был уполномочен говорить публично и сделал это на условиях анонимности, не сказал, насколько точны разведданные.

Администрация Байдена уже несколько недель предупреждает, что Россия может вскоре вторгнуться в Украину, но официальные лица США ранее заявляли, что Кремль, скорее всего, подождет до Олимпийских игр, чтобы не враждовать с Китаем. В пятницу Соединенные Штаты заявили, что разведка теперь показала, что Россия может предпринять военные действия во время Олимпийских игр.

Россия отрицает, что планирует атаковать Украину.

Байден заявил, что американские военные не будут воевать на Украине, но пообещал ввести жесткие экономические санкции против Москвы в координации с международными союзниками.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил в субботу, что российское вторжение может привести к бегству сотен тысяч украинских беженцев через границу в его страну.

Россия и Украина находятся в ожесточенном конфликте с 2014 года, когда дружественный Кремлю лидер Украины был свергнут с поста в результате народного восстания. В ответ Москва аннексировала Крым, а затем поддержала сепаратистский мятеж на востоке Украины, где в результате боевых действий погибло более 14 000 человек.

Мирное соглашение 2015 года, заключенное при посредничестве Франции и Германии, помогло остановить крупномасштабные бои, но регулярные стычки продолжались, а усилия по достижению политического урегулирования не увенчались успехом.