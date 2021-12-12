Израильский лидер начинает свой первый визит в ОАЭ на фоне эскалации напряженности в Иране

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проводит заседание кабинета министров в кабинете премьер-министра в Иерусалиме, Израиль, 5 декабря 2021 года. Джилл Коэн-Маген / Пол через Reuters

Премьер-министр Беннетт встретится с де-факто правителем государства Персидского залива

Иран, сосед ОАЭ и враг Израиля, ведет ядерные переговоры

ИЕРУСАЛИМ, 12 декабря. (Рейтер) — Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье и встретится с их фактическим правителем в рамках визита на высшем уровне с тех пор, как две страны установили официальные отношения в прошлом году.

Перед вылетом из Тель-Авива Беннет сказал, что он и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян встретятся в понедельник, чтобы обсудить пути расширения сотрудничества и расширения экономических и торговых отношений.

Из Абу-Даби не последовало немедленных комментариев по поводу визита, который происходит в период роста региональной напряженности, поскольку мировые державы пытаются возобновить ядерную сделку 2015 года с Ираном. Читать далее

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Израиль коснулся создания совместной обороны с арабскими государствами Персидского залива, которые разделяют его озабоченность по поводу действий Ирана. Однако ОАЭ также связались с Ираном, направив туда своего советника по национальной безопасности в прошлый понедельник для встречи с его иранским коллегой и президентом Ибрагимом Раиси. Читать далее

Представитель Беннета подтвердил прибытие израильского лидера в Абу-Даби. Приложение для отслеживания полетов показало, что его самолет израильской авиакомпании El Al пролетел над Саудовской Аравией, страной, не имеющей дипломатических отношений с Израилем, по пути в Объединенные Арабские Эмираты.

С августа 2020 года ОАЭ, за которыми следуют Бахрейн, Судан и Марокко, приступили к нормализации отношений с Израилем в рамках спонсируемой США инициативы под названием «Соглашения Авраама» в честь библейского патриарха, почитаемого евреями, христианами и мусульманами.

Поездка Беннета в ОАЭ — это первый визит премьер-министра Израиля в любую из этих стран после заключения соглашений. В прошлом году Саудовская Аравия согласилась разрешить выполнение рейсов между Израилем и Эмиратами, несмотря на отсутствие официальных отношений.

«Всего за год после нормализации наших отношений мы уже увидели необычайный потенциал израильско-эмиратского партнерства», — сказал Беннетт.

Палестинцы осудили сближение, и их дипломатия с Израилем была приостановлена ​​в 2014 году.

Васель Абу Юсеф из Организации освобождения Палестины заявил агентству Рейтер, что визит Беннета «нарушает предполагаемый арабский консенсус в отношении поддержки дела Палестины на фоне вызовов, созданных (израильской) оккупацией».

В воскресенье израильская газета сообщила, что Израиль отказался продавать ОАЭ систему ПРО из-за своих связей с Ираном. Исраэль Хайом сказал, что теперь может потребоваться пересмотр политики, предполагая, что одобрение таких продаж может помочь удержать ОАЭ подальше от Тегерана.

Официальные лица Израиля и Эмиратов не сразу ответили на запросы о комментариях к этому отчету.

На этой неделе правительство Беннета должно решить, одобрять ли частный израильско-ОАЭ контракт на отгрузку нефти Персидского залива в порту Эйлата на Красном море. Сделка была оспорена в Верховном суде Израиля экологами, против которой выступил министр энергетики Беннетт. Читать далее

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Дополнительные репортажи Рами Аюба, Али Савафты, Нидала Аль-Муграби и Гайды Гантоус. Редакция: Ари Рабинович, Раиса Касуловски, Правин Шар и Джейн Мерриман.

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