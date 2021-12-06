Израильский охранник был ранен в результате ДТП, в результате которого на Западном берегу находился подозреваемый, а его водитель был застрелен.

Сотрудники службы безопасности заявили, что израильский охранник был серьезно ранен в результате нападения на подозреваемого на контрольно-пропускном пункте Западного берега в понедельник.

Официальные лица заявили, что силы безопасности на блокпосту открыли огонь и застрелили молодого водителя, смертельно ранив его. Позже он был объявлен мертвым.

Палестинские СМИ идентифицировали его как Мухаммада Нидала Юниса. По данным министерства обороны, которое управляет блокпостом, ему было 16 лет из палестинского города Наблус.

Авария произошла около 1:20 утра на блокпосту для нанесения ножевых ранений недалеко от города Тулькарм на Западном берегу. По данным Министерства обороны, Юнес протаранил свою машину другим транспортным средством, проезжающим через переход, в результате чего охранник получил травмы.

Медработники Magen David Adom заявили, что 34-летний охранник находится в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами головы и груди и находится в сознании.

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Его доставили в медицинский центр «Шиба» недалеко от Тель-Авива, и через несколько часов его состояние улучшилось до умеренного.

Прибывший на место обстрела генеральный директор Минобороны Амир Эшель заявил в заявлении, что охрана на блокпосту действовала быстро и твердо.

Это серьезное нападение, и мы все желаем раненому охраннику скорейшего выздоровления. В своем заявлении Эшель сказал, что охранники двигались так же быстро, как мы их тренировали — они изо всех сил пытались общаться, победили террориста и закончили инцидент за секунды. «Мы расследуем обстоятельства инцидента и рассмотрим дальнейшие шаги по повышению безопасности охранников».

Инцидент произошел чуть более чем через день после того, как палестинский мужчина вместе с двумя офицерами пограничной полиции зарезал еврейское гражданское лицо в предполагаемом нападении недалеко от Старого города Иерусалима. Нападавший был застрелен.

Силы безопасности Израиля на месте ножевого удара у ворот Дамаска в Иерусалиме, 4 декабря 2021 г. (Jamal Awad / Flash90)

Офицеров допросили после того, как видео инцидента показало, что они произвели несколько выстрелов в нападавшего, как только он уже был на земле. Полицейское видео всего инцидента, которое позже было обнародовано, показало, что полицейские стреляли в нападавшего не сразу, а только после того, как он несколько раз бросился к ним.

Эти двое, получившие огромную поддержку со стороны премьер-министра, начальника полиции и других высокопоставленных должностных лиц, заявили, что опасались, что он все еще опасен, когда стреляли в него через несколько секунд после нападения.