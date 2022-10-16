Израиль вмешивается в российско-украинский конфликт; Помощь Киеву разведданными об иранских беспилотниках-камикадзе

С 10 октября российские силы активизировали использование дронов-камикадзе или дронов-смертников для нанесения ударов по целям в глубине украинской территории. С волной атак, подавляющих противовоздушную оборону Кевина, Израиль, который до сих пор оставался нейтральным в войне, теперь вступил в бой.

Россия сохранит «дорогие ракеты» для более серьезных угроз; Создание роботизированного комплекса по борьбе с беспилотниками для сбивания дешевых БПЛА

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Израиль предоставляет Украине «базовую информацию» об иранских беспилотниках-смертниках, развернутых в основном российскими военными, New York Times сообщил.

Согласно сообщению, неназванный украинский чиновник заявил, что израильское агентство безопасности предоставило украинцам спутниковые снимки российских военных позиций. Это был один из первых случаев такой военной помощи со стороны сионистского правительства, чтобы не участвовать в войне из соображений безопасности и политических интересов.

Сообщается, что на этой неделе украинские силы сбили 50 дронов-смертников, в том числе девять за один день. Украинский чиновник сказал, что беспилотники были «медленными» и «легко сбить», поэтому они не были такими эффективными, как планировала Москва.

The Eurasian Times не смогла самостоятельно проверить количество сбитых беспилотников, но эти дроны-камикадзе стали популярны среди российских войск, несмотря на их недостатки.

⚡️Израиль отправляет Украине информацию разведки об иранских беспилотниках, спутниковые снимки — The New York Times По сути, Израиль ведет войну в Украине против своего врага Ирана. Здесь интересы Киева и Иерусалима совпали. — Украина сейчас (@UkraineNowMedia) 13 октября 2022 г.

После мощного взрыва на стратегическом Крымском мосту Россия начала массированную бомбардировку Киева и других городских центров, выпустив около 83 крылатых ракет и несколько иранских беспилотников-камикадзе.

Кроме того, 14 октября стал известен первый случай, когда иранский беспилотник-камикадзе сбил украинский истребитель.

EurAsian Times сообщило, что украинский истребитель МиГ-29 был сбит российским беспилотником-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Под Винницей разбился истребитель одного из полков тактической авиации, выполнявший боевое задание по сбиванию вражеских беспилотников-камикадзе, известных как «Шахад-136». регистрация в фейсбуке.

Интересно! Украинский МиГ-29 с близкого расстояния сбил Геран-2 из своей пушки. Дрон взрывается при попадании и падает на землю. Судя по всему, упал сам МиГ-29, вероятно, из-за осколков разорвавшегося Герана-2! https://t.co/2DlLwt7l1k — Виджаяндер К Тхакур (@vkthakur) 12 октября 2022 г.

В сентябре Россия получила сотни беспилотников Shahed-136 иранского производства, несмотря на предупреждения Вашингтона Тегерану воздержаться от экспорта оружия. Российские войска также развернули несколько дешевых иранских беспилотников, таких как Mohajer.

Кроме того, запас зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в Украине, по-видимому, сокращается, что имеет решающее значение для украинских военных, чтобы не допустить завоевания ВВС России превосходства в воздухе. В результате использование российскими военными беспилотников-камикадзе иранского производства усугубило проблемы украинских систем ПВО.

Беспилотники-камикадзе предлагают России одноразовую и доступную альтернативу ее дорогим самолетам, кораблям и баллистическим ракетам. Тут в дело вступает израильская разведка, хотя официально израильская администрация этого не признает.

Израиль отслеживает иранские беспилотники, которые Россия использовала для нападения на Украину. По некоторым данным, израильские специалисты по беспилотникам некоторое время находились в Украине, а Киев сбивал иранские беспилотники.

Израиль заявляет, что иранские беспилотники, скорее всего, нацелятся на Оман, где проживает значительная израильская община.

Израиль выбирает чью-то сторону?

Израиль давно настаивает на прекращении боевых действий, но опасается предоставления военной помощи Украине. Однако, учитывая его яростного соперника и союз наиболее сильного противника с Россией, он, кажется, более заинтересован в споре.

В сентябрьском интервью CNN президент Владимир Зеленский назвал Израиль одной из пяти стран, обладающих технологиями, которые помогут украинцам противостоять авиаударам. Зеленский часто просил Израиль предоставить системы ПВО, такие как «Железный купол».

Израиль поддерживает связи с Москвой с тех пор, как в феврале Россия вторглась в Украину, особенно в свете военного присутствия России в соседней Сирии, где израильские ВВС часто наносят удары по вооруженным группам, связанным с Ираном.

Москва и Тель-Авив настроены на постоянное участие в решении проблем в Сирии.

Кроме того, считается, что Израиль обеспокоен тем, как сильное проукраинское государство повлияет на еврейскую общину в России. Израиль проигнорировал несколько запросов Украины на системы ПВО, а один из его ближайших союзников, США, предоставил Киеву военную технику на миллионы долларов.

Израиль обладает одними из лучших систем ПВО в мире, включая Arrow 3, Iron Dome и новейшую и самую совершенную систему противоракетной обороны Iron Beam на основе лазера.

После атаки на Крымский мост США ускорили доставку своих NASAMS в Украину, а немецкая система IRIS-T уже перебралась в пострадавшую страну.

Хотя Израиль еще не отказался от какой-либо конкретной военной помощи, родственное израильскому изданию The Times of Israel издание Zman Yisrael сообщило в сентябре, что Украина получает технологии защиты от беспилотников от частного израильского оборонного подрядчика.

Согласно отчету, технология была продана Варшаве, а затем передана Киеву, чтобы гарантировать решение Иерусалима не поставлять Украине современное оборонительное вооружение. Если новости о передаче разведданных Украине верны, Израиль воспользовался случаем и решил поддержать Украину.