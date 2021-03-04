Из России с любовью: Блюз восстанавливает горизонты будущего в США | Сент-Луис Блюз

Между тем, Торопченко заработал 45 матчей за «Куньлунь Ред Стар», в среднем 15:46 ледяного времени за матч. Он закончил с семью голами и четырьмя передачами и был отрицательным 11. Црвена звезда базируется в Пекине, но из-за случая с коронавирусом в этом сезоне он провел свои матчи дома в России, недалеко от родного города Торопченко в Москве.
У Торопченко хороший рост – 6-3,200. Он хороший фигурист и физически может им стать, но никогда не был отличным бомбардиром. На драфте четвертого раунда 2017 года за «Сан-Антонио Рэмпейдж» в первый год профессионального хоккея забил пять голов и четыре передачи в 59 играх.
Тем не менее, ему удалось забить 13 голов и шесть передач в 24 матчах плей-офф за чемпиона хоккейной лиги Онтарио Гуэлфа Шторма в сезоне 2018-19, его последний год в юношеском хоккее.
У него определенно есть потенциал стать форвардом четвертой линии в НХЛ, а может и больше, если он наберет очки.
Есть еще одна установка Торопченко.
Армстронг сказал: «Правда о странах, у которых есть армия, я слышал, он думал, что они сказали ему, что он, возможно, должен им военную службу». Это ненадолго, но мы пытаемся это продвинуть.
«У финнов это тоже есть, так что это не только русское дело. Но это было в новинку для нас. Есть мелочи, которые постоянно мешают вам».
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