Из России с любовью: Блюз восстанавливает горизонты будущего в США | Сент-Луис Блюз

Между тем, Торопченко заработал 45 матчей за «Куньлунь Ред Стар», в среднем 15:46 ледяного времени за матч. Он закончил с семью голами и четырьмя передачами и был отрицательным 11. Црвена звезда базируется в Пекине, но из-за случая с коронавирусом в этом сезоне он провел свои матчи дома в России, недалеко от родного города Торопченко в Москве.

У Торопченко хороший рост – 6-3,200. Он хороший фигурист и физически может им стать, но никогда не был отличным бомбардиром. На драфте четвертого раунда 2017 года за «Сан-Антонио Рэмпейдж» в первый год профессионального хоккея забил пять голов и четыре передачи в 59 играх.

Тем не менее, ему удалось забить 13 голов и шесть передач в 24 матчах плей-офф за чемпиона хоккейной лиги Онтарио Гуэлфа Шторма в сезоне 2018-19, его последний год в юношеском хоккее.

У него определенно есть потенциал стать форвардом четвертой линии в НХЛ, а может и больше, если он наберет очки.

Есть еще одна установка Торопченко.

Армстронг сказал: «Правда о странах, у которых есть армия, я слышал, он думал, что они сказали ему, что он, возможно, должен им военную службу». Это ненадолго, но мы пытаемся это продвинуть.