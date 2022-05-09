Илон Маск ответил на явную угрозу со стороны главы Роскосмоса

Илон Маск отреагировал на явную угрозу, высказанную главой российского космического агентства «Роскосмос», также отметив фолловерам, что «если вы погибли при загадочных обстоятельствах, то хорошо бы знать».

Отношения между миллиардером и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным несколько испортились после вторжения на Украину российских войск и решения Маска перенаправить спутники Starlink для поддержки страны.

В марте Маск бросил вызов российскому президенту бороться в одиночку с «рисками» Украины, на что все более нестабильный Рогозин ответил, процитировав папскую сказку и обращаясь с ним как с Балдой для А.С. Пушкина:

«Чертенок, ты еще молод,

Моя конкуренция слаба;

Это было бы просто пустой тратой времени.

Сначала догони моего брата».

В своем недавнем комментарии Маску Рогозин обвинил самого богатого человека в мире в поддержке нацистов на Украине, что Россия использовала для оправдания их вторжения.

«Из показаний взятого в плен командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова выяснилось, что бойцам нацистского и украинского батальона «Азов» были поставлены интернет-станции спутниковой компании Илона Маска «Старлинк». морской пехоты в Мариуполь на боевых вертолетах», — написал глава Роскосмоса в своем Telegram-аккаунте.

«Значит, Илон Маск занимается снабжением фашистских сил на Украине военной связью. И за это, Илон, ты будешь отвечать по-взрослому, каким бы глупым ты ни оказался».

В ответ Маск просто заявил, что «слово« нацист »не означает то, что он, кажется, думает».

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В другом твите он пошутил о смерти при загадочных обстоятельствах, судьбе, которая, кажется, произошла. Много людей, которые выступают против президента России.

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Но его мать не видела смешной стороны.

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