Фото угольной электростанции: VCG

Китайские провинциальные правительства поощряют импорт большего количества угля из России, Индонезии и Казахстана для решения проблемы дефицита на внутреннем рынке.

Чтобы удовлетворить местный спрос, State Grid Heilongjiang Hongxinglong Electric Power Bureau увеличило поставки электроэнергии из России. С 1 октября бюро увеличило часы работы преобразовательной подстанции Хэйхэй, соединяющей ЛЭП из Амура и Хэйхэя, провинция Хэйлунцзян, Россия, с 5 часов до 16 часов.

В среду в государственной электросети заявили, что этот шаг позволит снизить дефицит электроэнергии.

Экспорт российского угля и электроэнергии в Китай неуклонно растет в течение последних нескольких лет, а австралийский уголь занял долю рынка, которую он ранее занимал, сообщил в четверг Global Times Линь Покианг, директор Исследовательского центра экономики энергетики Китая при Университете Сямэня.

«Большая часть запасов угля в России находится близко к северо-востоку от Китая, а это означает, что импорт угля из России позволит сэкономить на транспортных расходах», – добавил он.

По данным Минэнерго РФ, в первом полугодии 2021 года Россия экспортировала 107,3 ​​млн тонн угля, увеличившись за год на 9,8 процента. Экспорт в Китай достиг 24,15 млн тонн за первые шесть месяцев по сравнению с 16,2 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Россия богата углем. Он географически близок к Китаю и имеет хорошие отношения с Китаем, который является лучшим источником импорта угля в Китай, сказал в четверг Global Times главный аналитик веб-сайта энергетической отрасли china5e.com Хан Сяопин.

Однако импорт из России составляет лишь небольшую часть потребления угля в Китае, отметил он.

«Учитывая холодный климат России, она имеет ограниченное рабочее время каждый год, а с учетом поставленной Китаем цели контролировать потребление угля, Россия не может создать новые горнодобывающие предприятия для увеличения поставок в Китай», – сказал он.

Другие провинции также призвали к увеличению поставок угля из-за рубежа. Энергетическая комиссия провинции Чжэцзян Восточного Китая объявила в понедельник, что импортировала 136 000 тонн высококачественного угля из Казахстана.

Правительство провинции заявило, что увеличивает импорт угля из России, Индонезии и Монголии в провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая.

Кроме того, агентство Reuters сообщило в среду, что Китай освобождает австралийский уголь из резервов облигаций.

Некоторые высокопоставленные СМИ сообщили Global Times в четверг, что некоторые иностранные СМИ, которые утверждают, что являются австралийскими импортерами угля, ничего о нем не знают.

«Китай обладает широким спектром ресурсов, включая Индонезию и Россию, которые в настоящее время являются основными и устойчивыми экспортерами природных ресурсов», – сказал этот человек.

Поскольку Китай перестал покупать уголь из Австралии, рыночный разрыв был восполнен за счет импорта с местных шахт в Индонезии, России и Китае, хотя есть возможность возобновления импорта угля из Австралии, сказал Линь.

Согласно данным китайской таможни за первые восемь месяцев года, Индонезия была крупнейшим источником импорта угля с увеличением на 19%. Импорт угля в Китай из США увеличивался семь раз в год, тогда как импорт из Южной Африки увеличился до 4,38 миллиона тонн в прошлом году.

Кроме того, импорт угля из Канады, России и Филиппин увеличился на 67 процентов, 62 процента и 49 процентов соответственно.

Этот раунд импорта угля является временной мерой и поддерживает дефицит угля в Китае на фоне роста цен, сказал Линь, добавив, что на импортный уголь приходится менее 10 процентов от общего потребления Китая.

Эксперты считают, что поставки угля и электроэнергии в будущем будут ограниченными.

Ожидается, что правительство будет полагаться на такие меры, как удовлетворение спроса на китайском рынке, продвижение добычи угля и повышение тарифов на электроэнергию для обеспечения поставок тепловой энергии, сказал Линь.

В долгосрочной перспективе, Хан сказал, что правительство продолжит контролировать использование угля и переключится на солнечные батареи, ветряные турбины и ядерную энергию, чтобы сократить выбросы углекислого газа.