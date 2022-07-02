ИСЛАМАБАД: Бывший премьер-министр и председатель PTI Имран Хан раскритиковал правительство, заявив, что вместо того, чтобы покупать более дешевую нефть в России, правители обременяли бедные массы, повышая цены, а также критиковали их за то, что они дали себе второй NRO за тонну в 1100 миллиардов рупий. .

В своем твите в пятницу Имран Хан сказал: «Вместо того, чтобы покупать более дешевую нефть в России, правительство-импортер, вызванное американским заговором о смене режима, продолжает возлагать непосильное бремя на людей, давая себе NRO 2 на сумму 1100 миллиардов рупий. Всего прибавка 99 рупий за бензин, 133 рупии за дизель. Присоединяйтесь к нашему протесту против этого завтра».

С другой стороны, бывший министр внутренних дел и председатель Мусульманской лиги Авами шейх Рашид Ахмед раскритиковал правительство за повышение цен на бензин, заявив, что за повышение цен в июле будут сделаны дополнительные инъекции.

Он отправился в Россию на благо страны: Имран Хан

Шейх Рашид написал в своем аккаунте в Твиттере: «После повышения цены на бензин на 15 рупий и на 14 рупий в цене дизельного топлива в июле будет больше скачков цен. Люди не получат никакого облегчения, скорее, им придется страдать».

Люди живут за счет продажи хозяйственных товаров, а теперь приходит и счет за электроэнергию. Пальто вознаграждаются столами для вечеринок и билетами на концерты. Вскоре с большой помпой появятся политические похороны правительства».

Это фальшивое правительство, цель которого — положить конец делам о коррупции и плясать под дудку Международного валютного фонда. Их не интересует, что происходит с бедными. Они уйдут после того, как ввергнут страну в тяжелый экономический и политический кризис. Они попытаются украсть дополнительные выборы».