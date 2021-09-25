Имран Хан изображает Пакистан жертвой неблагодарности США

НЬЮ-ЙОРК (Associated Press) – Премьер-министр Имран Хан попытался изобразить Пакистан жертвой американской неблагодарности и международных двойных стандартов в своем обращении к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в пятницу.

В предварительно записанном выступлении, транслируемом вечером, премьер-министр Пакистана затронул ряд тем, включая изменение климата, глобальную исламофобию и «разграбление их коррумпированной элиты для развивающегося мира» – и сравнил последнее с тем, что на Востоке как. Индия Индия Компания сделала.

Хан приберег свои самые резкие слова в адрес правительства Индии, в очередной раз назвав индуистское националистическое правительство индийского премьер-министра Нарендры Моди «фашистским». Но игрок в крикет, ставший международной знаменитостью, ставший политиком, в свою очередь был возмущен и опечален, когда изобразил Соединенные Штаты как покинувшие Пакистан и соседний Афганистан.

«Что касается нынешней ситуации в Афганистане, почему-то Пакистан был обвинен в повороте событий политиками в Соединенных Штатах и ​​некоторыми политиками в Европе», – сказал Хан. «С этой трибуны я хочу, чтобы все они знали, что страной, которая больше всего пострадала, за исключением Афганистана, был Пакистан, когда мы присоединились к американской войне с террором после 11 сентября».

Он начал повествование, которое началось с того, что Соединенные Штаты и Пакистан обучают моджахедов, которых, по его словам, такие, как президент Рональд Рейган, считали героями, во время советской оккупации Афганистана. Но Пакистану пришлось забрать осколки – миллионы беженцев и новые сектантские группы боевиков – когда Советы и американцы ушли в 1989 году.

Хан сказал, что Соединенные Штаты ввели санкции против своего бывшего партнера год спустя, но снова отозвали их после терактов 11 сентября. Хан сказал, что пакистанская помощь Соединенным Штатам унесла жизни 80 000 пакистанцев и вызвала внутренние раздоры и инакомыслие, направленные против государства, в то время как Соединенные Штаты начали атаки беспилотников.

“Итак, когда мы, наконец, слышим это. В Соединенных Штатах очень обеспокоены заботой о переводчиках и всех, кто помогал Соединенным Штатам”, имея в виду Афганистан. “Что насчет нас?”

История продолжается

Хан сказал, что вместо того, чтобы просто «выразить признательность», Пакистан взял на себя вину.

Несмотря на риторику Хана, поддерживающую стремление к миру, Многие афганцы обвинили Пакистан За возвращение талибов в Афганистан из-за тесных связей. В августе Организация Объединенных Наций также отклонила просьбу Пакистана поддержать ее на специальном заседании по Афганистану, что свидетельствует об общих подозрениях международного сообщества.

Хан повторил в своей речи то, что сказал его министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши: Ранее на этой неделе он сказал Associated Press в кулуарах Организации Объединенных Наций: Международное сообщество не должно изолировать талибов, а вместо этого должно усилить нынешнее афганское правительство на благо народа.

Он оптимистично говорил о правлении Талибана, заявив, что их лидеры привержены правам человека, инклюзивному правительству и не позволяют террористам присутствовать на афганской земле. Но сообщения от талибов были неоднозначными.

Один из основателей талибов Ранее, на этой неделе Что боевики снова проведут казни и ампутации – правда, на этот раз после вынесения приговоров судьями, в том числе женщинами, и, возможно, не публично.

«Если международное сообщество мотивирует их, поощряет их вести этот разговор, это будет беспроигрышная ситуация», – сказал он.

Хан также разозлил то же сообщество из-за того, что он считает бесплатным проездом в Индию.

«Прискорбно и очень прискорбно, что глобальный подход к нарушениям прав человека является несправедливым и даже избирательным. Геополитические соображения или корпоративные и коммерческие интересы часто заставляют крупные державы не обращать внимания на крайности своих государств-клиентов», – сказал Хан.

Он сказал, что прошел через серию действий, которые «развязали царство страха и насилия против могущественной 200-миллионной мусульманской общины Индии», включая внесудебные казни и массовые убийства. и дискриминационные законы о гражданстве.

Как и в прошлые годы, Хан, который предпочитает произносить речи на британском английском, а не на хинди Моди, уделяет Кашмиру значительное время.

«Нью-Дели также приступил к тому, что он зловеще называет« окончательным решением »спора о Джамму и Кашмире», – сказал Хан, цитируя список того, что он назвал «грубыми и систематическими нарушениями прав человека», совершаемыми индийскими войсками. Конкретно осуждая «насильственное похищение тела великого кашмирского лидера» Сайеда Али Гилани , который умер в начале этого месяца в возрасте 91 года.

Семья Гилани заявила властям Он взял свое тело и осторожно похоронил А без их согласия уважаемому лидеру сепаратистов в Кашмире было отказано в надлежащем исламском захоронении. Хан призвал Генеральную Ассамблею потребовать надлежащего ритуального захоронения Гилани.

Кашмир разделен между Индией и Пакистаном, и обе стороны заявили на него свои права с момента обретения независимости от Британской империи и начали борьбу за свои конкурирующие претензии.

Он сказал, что Пакистан желает мира, но Индия обязана действовать конструктивно.

Индия воспользовалась своим правом на ответ после выступления последнего лидера в пятницу, заявив, что Пакистан, а не Индия, должен проявить добрую волю к участию. Индийский дипломат сказал, что Пакистан должен заглянуть внутрь себя, прежде чем выдвигать обвинения, и подчеркнул, что Кашмир – это неразрывно индийский Кашмир. Затем Пакистан воспользовался своим правом возмездия, что снова привело к критике Индии.

Моди должен выступить перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в субботу, днем ​​позже. двусторонняя встреча С президентом США Джо Байденом.

___

Следите за сообщениями Сена в Twitter по адресу https://twitter.com/mallikavsen.