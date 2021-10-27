Индия критикует новый закон о границах Китая на фоне пограничной напряженности

Нью-Дели (Associated Press). В среду Индия раскритиковала Китай за принятие нового закона о сухопутных границах, который, по ее словам, может повлиять на давний пограничный спор между двумя странами.

Представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багши заявила, что Индия ожидает, что Китай будет избегать действий в соответствии с новым законом, который в одностороннем порядке изменит ситуацию в приграничных районах между Индией и Китаем.

Переговоры между индийскими и китайскими военными о выводе войск из ключевых районов вдоль их границы в начале этого месяца зашли в тупик, так как не удалось ослабить 17-месячное противостояние, которое иногда приводило к кровавым столкновениям.

Китайские законодатели одобрили закон на воскресном заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

В нем говорится, что суверенитет и территориальная целостность Китая священны и неприкосновенны. «Государство примет меры для защиты территориальной целостности и сухопутных границ и защиты от любых действий, которые подрывают территориальный суверенитет и сухопутные границы и борются с ним», – говорится в заявлении.

Багши сказал, что Индия и Китай ранее договорились искать справедливое и взаимоприемлемое решение своего пограничного спора.

Он выразил надежду, что закон не повлияет на договоренности, достигнутые обеими сторонами ранее по пограничному спору, и не поставит под угрозу мир и спокойствие в приграничных районах.

Китай пока не прокомментировал заявление Индии.

Обе страны разместили десятки тысяч солдат при поддержке артиллерии, танков и истребителей вдоль своей фактической границы, называемой линией фактического контроля, в районе Ладакха. В прошлом году 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими солдатами с применением дубинок, камней и кулаков вдоль спорной границы. Китай заявил, что потерял четырех солдат.

Линия фактического контроля разделяет территории, контролируемые Китаем и Индией, от Ладакха на западе до штата Аруначал-Прадеш на востоке Индии, на который полностью претендует Китай. Индия и Китай вели трансграничную войну в 1962 году.