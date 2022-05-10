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Об авторах: Соцветие Чаттерджи Миллер Он старший коллега в Совете по международным отношениям и доцент Бостонского университета. Джо Джордан Партнер по исследованиям в Совете по международным отношениям.

Поскольку война на Украине продолжается, многие американские исследователи опасаются увидеть как российскую авантюрную, так и авторитарную игру, а также уроки, которые из нее извлечет Китай. Но для Индии, ключевого партнера США, война в Украине играет иначе. Украине грозит отвлечение от восстания Китая и, в худшем случае, его улучшение.

Об Индии написано много. Отношение С Россией и как это влияет на ее позицию по Украине, но анализ позиции Индии в конфликте был бы неполным без учета истории отношений Индии с Китаем. Исторический пограничный спор между Индией и Китаем имеет ключевое значение для понимания их современных отношений и предпочтений Индии после войны на Украине.

В 1950-х годах, будучи постколониальными независимыми государствами, Индия и Китай сформировали дружбу, основанную на общей оппозиции империализму. Но эти отношения были разрушены, поскольку возникли разногласия по поводу их границ. Переговоры о границе 1960 года между премьер-министром Китая Чжоу Энь-лаем и премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру выявили фундаментальные различия в том, как каждая сторона рассматривает границу. Китай считал границу имперским мифом, нарисованным тогдашней Британской империей. Jௌ Задавались вопросом Почему в то время антиколониальная Индия не отвергла китайско-индийскую границу как неуместную колониальную традицию? В отличие от Джо, Неру рассматривал современную Индию как законную преемницу британско-индийского правительства, которое, в его интерпретации, просто формализовало исторические границы «тысячелетий».

В 1962 году на этих границах воевали Индия и Китай. Быстрое поражение Индии и региональные потери коренным образом изменили отношение Нью-Дели к геополитическим реалиям региона. Индия модернизировала свои вооруженные силы и заметила осознание того, что ее главным врагом является Китай, а не Пакистан.

В отношениях между Индией и Китаем были периоды разлада, в том числе рост торговли между двумя странами после того, как президент Ху Цзиньтао и премьер-министр Манмохан Сингх отодвинули в сторону пограничный вопрос в середине 2000-х годов. Тем не менее угрожающий взгляд Индии на Китай не изменился после перемен 1962 года. Это правда, даже несмотря на то, что Китай сегодня принадлежит Индии. Крупнейший торговый партнер. Ситуация на границе продолжает оставаться хаотичной. В отличие от линии контроля между Индией и Пакистаном, которая определяется на взаимно согласованных картах, между Индией и Китаем нет соглашения о фактической линии контроля. Несмотря на то что Ведет речь С 1981 года до сих пор не достигнуто никакого решения, и обе стороны продолжают расходиться во мнениях относительно исторических границ. За последние несколько лет пограничные конфликты ухудшили отношения. В 2020 году впервые с 1975 года на границе в результате боевых действий между индийскими и китайскими войсками были жертвы, что свидетельствует о том, насколько сильно ухудшились отношения. Неразрешенный конфликт и ухудшающиеся отношения важны для понимания международного положения Индии сегодня.

После окончания холодной войны и распада Советского Союза Индии пришлось приспосабливаться к новой геополитической динамике. Заявления США, направленные на укрепление стратегического партнерства, становились все более приемлемыми. За годы правления администрации Трампа двусторонние отношения США и Индии развивались в деталях и инициативах и особенно ускорились. Сегодня фундаментальная интеграция индийских и американских интересов не вызывает сомнений. Индия придерживается своего исторического принципа неприсоединения и своего современного стратегического принципа автономии, и они не являются формальными союзниками. Но они разделяют аналогичную неотложную озабоченность по поводу контроля над развивающимся Китаем.

Для Нью-Дели лучшим сценарием украинского конфликта является быстрое решение проблемы возникновения многогранного мира, в котором уравновешиваются формирующийся Китай с Россией и Соединенными Штатами. Это фундаментальная причина нежелания Индии осуждать Россию, опасаясь, что Россия будет рассматривать Индию на стороне США, тем самым спровоцировав более тесные связи с Китаем. США, корректирующие свои отношения с Китаем с целью маргинализации и контроля над Россией, могут стать худшей ситуацией для Индии. Нью-Дели обеспокоен тем, что созданная Россией спортивная книга на Украине касается не Тайваня, как опасаются США, а скорее приграничных районов Индии. Те, кто указывает, что Россия не поддержит Индию в случае войны с Китаем, должны понимать, что от Индии этого не ждут. Напротив, Индия надеется, что Россия поддержит ее и сохранит нейтралитет.

К счастью для Нью-Дели, маловероятно, что война Путина на Украине приведет к разрыву отношений США с Китаем. Многие американские исследователи признают китайский язык Соучастие В активизации путинской агрессии. Но если Соединенные Штаты стремятся установить свои отношения с Индией в качестве модели для Индо-Тихоокеанского союза, они должны не только понимать контроль Индии над Россией, но и свои опасения по поводу Китая, которые коренятся в сложной истории Индии и Китая. .

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