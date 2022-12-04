Индонезия эвакуирует жителей из-за извержения вулкана на острове Ява

ДЖАКАРТА (Рейтер) — В воскресенье в Индонезии произошло извержение вулкана, в результате чего облако пепла поднялось в небо на 15 км и вынудило эвакуировать почти 2000 человек, поскольку он объявил самый высокий уровень опасности для восточного региона, сообщили власти. Остров Ява.

Немедленных сообщений о пострадавших в результате извержения вулкана Семеру не поступало, а министерство транспорта Индонезии заявило, что авиасообщение не пострадало, но в два региональных аэропорта были отправлены предупреждения для бдительности.

«Большинство дорог были закрыты с утра, и теперь идет дождь из вулканического пепла, который закрыл вид на гору», — сообщил Рейтер по телефону волонтер Байу Денни Альвенто, находившийся недалеко от вулкана.

В результате извержения вулкана Семеру, самой высокой горы Явы, в прошлом году погибло более 50 человек и были перемещены тысячи людей.

Агентство по уменьшению опасности стихийных бедствий Индонезии (BNPB) сообщило, что 1979 человек были перемещены в 11 приютов, а власти раздали жителям маски. Извержение началось в 2:46 утра (19:46 по Гринвичу, суббота), и усилия по спасению, поиску и эвакуации продолжаются.

Японское метеорологическое агентство заявило, что шлейф вулканического пепла достиг высоты 50 000 футов (15 км), что изначально предупреждало о возможности того, что вулкан может вызвать цунами. Исключите его позже.

Извержение в 640 км к востоку от столицы Джакарты последовало за серией землетрясений на Западной Яве, в том числе в прошлом месяце, в результате которого погибло более 300 человек.

[1/5] Вулканический пепел виден из Проногио после извержения вулкана Семеру в Лумаганге, провинция Восточная Ява, Индонезия, 4 декабря 2022 года. ANTARA PHOTO/ERI/via REUTERS

Центр вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии, PVMBG, поднял уровень вулканической активности до самого высокого уровня и предупредил жителей, чтобы они не подходили ближе чем на 8 километров (5 миль) к эпицентру извержения Семеру.

Он добавил, что облака горячего пепла дрейфовали примерно в 12 милях (19 км) от эпицентра извержения.

Президент PVMBG Хендра Гунаван сказал, что мог накопиться больший объем магмы по сравнению с предыдущими извержениями вулкана в 2021 и 2020 годах, что может представлять большую опасность для большей территории.

Он сказал, что «горячие облака Семеру могут простираться дальше и на расстояние, где много жилищ».

На видео, отправленном Reuters местной полицией, видно, как жители деревни уходят со склонов вулкана, некоторые с вещами, сложенными на мотоциклах. Поврежденный мост был покрыт вулканическим пеплом.

В Индонезии насчитывается 142 вулкана, и в ней проживает самое большое в мире количество вулканологов, проживающих в нескольких минутах ходьбы от вулкана, с населением 8,6 миллиона человек в пределах 10 километров (6 миль) от одного вулкана.

Смертоносное землетрясение, которое произошло на Западной Яве в конце ноября, имело магнитуду 5,6 балла, но на небольшой глубине. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу на большей глубине, вынудив людей покинуть здания, но не причинив серьезного ущерба или травм.

(Репортаж Стефано Сулеймана и Энджи Тео) в Джакарте; Дополнительный репортаж Тецуши Кадзимото в Токио. Под редакцией Уильяма Малларда и Линкольна Фиста

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