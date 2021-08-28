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Инженер Xbox исправляет для пользователя микро-картинку 15-летней давности • Eurogamer.net

28 августа, 2021
Artem Sokolov

Инженер Xbox исправил 15-летнюю мини-игру пользователя Xbox 360, чтобы теперь она корректно отображалась на современных устройствах.

Ранее на этой неделе видеопродюсер и редактор Габриэль Роуленд щебетать Изображение 360-градусного игрового персонажа в том виде, в каком оно сейчас появляется на современных консолях: маленькое.

Этот игровой персонаж Pac-Man, купленный за 80 очков Microsoft в 2006 году, с каждым новым поколением консолей становится все меньше и меньше с каждым новым поколением консолей.

Большинство пользователей Xbox обновили свой игровой процесс много лет назад. Но не Роланд.

«С каждым поколением Xbox пытается опозорить моего аватара Pac-Man, сжимая и сжимая его», – сказал Роланд.

«Я не сдамся. Я купил эту игру за 80 очков Xbox в 2006 году, и я был бы зол, если бы это был мой лучший доллар, потраченный до тех пор, пока море не закипит».

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Эйден Мари, главный инженер Xbox, заметил это и поклялся сделать что-нибудь, чтобы помочь стареющему Роланду.

«Послушайте, я ничего не могу обещать, – сказала Мэри, – но я сделаю своей личной миссией исправить это».

Мэри начала свои поиски с покупки аватара Pac-Man, который все еще продается, хотя сейчас он стоит 2,38 доллара.

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Позже Мари обнаруживает, что 360-градусная игра не может быть больше 72 x 72 пикселей, что объясняет ее небольшой внешний вид. Я также обнаружил, что если вы загрузите файл PNG с прозрачностью в качестве пользовательской игры, панель управления и руководство будут учитывать эту прозрачность в большинстве мест. Некоторые из включенных игр также имеют встроенную прозрачность.

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Итак, Мари рассматривала 360-градусную игру как квадрат в большом игровом круге, а все остальное было прозрачным.

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Вот конечный результат:

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Роланд ответил – и он казался счастливым: «Я никогда и никогда не почувствую себя лучше из-за доллара за всю мою жизнь».

Потом:

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Конечно, это отличный результат для этой игры, но ТвиттерМари сказала, что можно изменить то, как все 360-градусные игры будут отображаться на консоли, а не только некоторые игры. Это обновление, которое необходимо будет выпустить вместе с другими обновлениями консоли, но похоже, что оно скоро появится.

Я надеюсь, что маленькая голова моего Мастера Чифа скоро будет выглядеть достаточно хорошо, чтобы снова его увидеть!

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