Инженер Xbox исправляет для пользователя микро-картинку 15-летней давности • Eurogamer.net

Инженер Xbox исправил 15-летнюю мини-игру пользователя Xbox 360, чтобы теперь она корректно отображалась на современных устройствах.

Ранее на этой неделе видеопродюсер и редактор Габриэль Роуленд щебетать Изображение 360-градусного игрового персонажа в том виде, в каком оно сейчас появляется на современных консолях: маленькое.

Этот игровой персонаж Pac-Man, купленный за 80 очков Microsoft в 2006 году, с каждым новым поколением консолей становится все меньше и меньше с каждым новым поколением консолей.

Большинство пользователей Xbox обновили свой игровой процесс много лет назад. Но не Роланд.

«С каждым поколением Xbox пытается опозорить моего аватара Pac-Man, сжимая и сжимая его», – сказал Роланд.

«Я не сдамся. Я купил эту игру за 80 очков Xbox в 2006 году, и я был бы зол, если бы это был мой лучший доллар, потраченный до тех пор, пока море не закипит».

С каждым поколением Xbox пытается опозорить мой аватар Pac-Man, делая его все меньше и меньше. Я не сдамся. Я купил этот игровой фильм за 80 очков Xbox в 2006 году, и я был бы обналичен, если бы он не остался лучшим долларом, который я когда-либо потратил до конца морей pic.twitter.com/Ji5ttoUVjh – Габриэль Роуленд (@noukon) 19 августа 2021 г.

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Эйден Мари, главный инженер Xbox, заметил это и поклялся сделать что-нибудь, чтобы помочь стареющему Роланду.

«Послушайте, я ничего не могу обещать, – сказала Мэри, – но я сделаю своей личной миссией исправить это».

Мэри начала свои поиски с покупки аватара Pac-Man, который все еще продается, хотя сейчас он стоит 2,38 доллара.

Шаг первый: вы уже приобрели игровой набор. Это было 0,38 не доллар, так что вы действительно сделали все возможное, уже отдайте мне мою награду pic.twitter.com/Yo1v51YlJT – Иден Мари (@neonepiphany) 25 августа 2021 г.

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Во-первых, это будет многоступенчатое путешествие, и я не могу обещать вам, что он будет стабильно прогрессировать. Но если бы я спросил вас, сколько способов мы играем в игры на консолях, и ваш ответ не был бы чем-то вроде «все», вы были бы далеки от реальности. – Иден Мари (@neonepiphany) 26 августа 2021 г.

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Позже Мари обнаруживает, что 360-градусная игра не может быть больше 72 x 72 пикселей, что объясняет ее небольшой внешний вид. Я также обнаружил, что если вы загрузите файл PNG с прозрачностью в качестве пользовательской игры, панель управления и руководство будут учитывать эту прозрачность в большинстве мест. Некоторые из включенных игр также имеют встроенную прозрачность.

Что-то изменилось некоторое время назад, и в результате сломалась какая-то сантехника. Так что эту страницу можно было, по крайней мере, легко исправить. Извини, Крошка Фес, ты первая жертва этой ветки! – Иден Мари (@neonepiphany) 26 августа 2021 г.

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Мне нужен был квадратный геймпад, чтобы проверить это, помните, как раз я купил Far Cry 2 по полной цене, чтобы получить доступ к этой игре. pic.twitter.com/PyW4vXwnSC – Иден Мари (@neonepiphany) 26 августа 2021 г.

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Итак, Мари рассматривала 360-градусную игру как квадрат в большом игровом круге, а все остальное было прозрачным.

Давайте теперь поговорим о том, как сделать его лучше. Давным-давно кто-то решил, что какого бы большого игрока мы ни хотели отобразить, изображение 360-градусного игрока никогда не будет больше 72 x 72 пикселей. Остальной фон заполнен слабой взрывной версией самого себя. pic.twitter.com/MBPJvurlPC – Иден Мари (@neonepiphany) 27 августа 2021 г.

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Интересный факт: знаете ли вы, что если вы загрузите файл PNG с прозрачностью в качестве пользовательской игры, панель управления и руководство будут соблюдать эту прозрачность в большинстве случаев? Некоторые встроенные игры имеют встроенную прозрачность. Может быть, мы сможем воспользоваться этим здесь. pic.twitter.com/DMKQAxUTLW – Иден Мари (@neonepiphany) 27 августа 2021 г.

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Revisit Tiny Fez (рип, спасибо Встраивать твит), что на самом деле выглядит неплохо (я добавил розовый кружок для справки). Это могло бы выглядеть лучше, используя интерполяцию ближайшего соседа, но это загадка на другой день, кажется, что UWP XAML намерен не упростить это. pic.twitter.com/RWKbvg2vOx – Иден Мари (@neonepiphany) 27 августа 2021 г.

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Вот конечный результат:

Это так весело, и иногда вы узнаете что-то новое, например … очевидно, 360 gamerpics поддерживают прозрачность все время? Сюрприз Во всяком случае, как вы думаете, Встраивать твит? Тебе больше нравится этот доллар? pic.twitter.com/zxQx7SmHJw – Иден Мари (@neonepiphany) 27 августа 2021 г.

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Роланд ответил – и он казался счастливым: «Я никогда и никогда не почувствую себя лучше из-за доллара за всю мою жизнь».

Потом:

Мне действительно помогает то, что твит с отчетом об ошибке заставляет меня смеяться – Иден Мари (@neonepiphany) 27 августа 2021 г.

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Конечно, это отличный результат для этой игры, но ТвиттерМари сказала, что можно изменить то, как все 360-градусные игры будут отображаться на консоли, а не только некоторые игры. Это обновление, которое необходимо будет выпустить вместе с другими обновлениями консоли, но похоже, что оно скоро появится.

Я надеюсь, что маленькая голова моего Мастера Чифа скоро будет выглядеть достаточно хорошо, чтобы снова его увидеть!