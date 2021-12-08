Инфляция в России выросла в ноябре до 8,4% — самого высокого значения за почти шесть лет, сообщает Национальная статистическая служба Росстата. Она сказала Среда.

Цены быстро росли за последние 18 месяцев, поскольку экономика вышла из рецессии из-за коронавируса, а Центральный банк России агрессивно поднял процентные ставки в попытке убить губернатора Эльвиру Набиуллину. Опасения Это может превратиться в порочный круг гипертрофии.

Инфляция в настоящее время более чем вдвое превышает официальный целевой показатель центрального банка в 4%, по сравнению с чтение 8,1% в октябре до самого высокого уровня с января 2016 года.

Росстат заявил, что рост цен на продукты питания стал причиной общего роста инфляции, при этом цены на фрукты и овощи за последний год выросли почти на 20%, что является движущей силой глубокого политического и экономического недовольства в стране, где уровень жизни примерно на 10% ниже они были в 2013 году.

Дмитрий Полевой, аналитик Loko Invest, сказал, что последние данные свидетельствуют о том, что продовольственная инфляция может замедляться только потому, что цены на услуги начинают расти быстрее.