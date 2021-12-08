Инфляция в России выросла в ноябре до 8,4% — самого высокого значения за почти шесть лет, сообщает Национальная статистическая служба Росстата. Она сказала Среда.
Цены быстро росли за последние 18 месяцев, поскольку экономика вышла из рецессии из-за коронавируса, а Центральный банк России агрессивно поднял процентные ставки в попытке убить губернатора Эльвиру Набиуллину. Опасения Это может превратиться в порочный круг гипертрофии.
Инфляция в настоящее время более чем вдвое превышает официальный целевой показатель центрального банка в 4%, по сравнению с чтение 8,1% в октябре до самого высокого уровня с января 2016 года.
Росстат заявил, что рост цен на продукты питания стал причиной общего роста инфляции, при этом цены на фрукты и овощи за последний год выросли почти на 20%, что является движущей силой глубокого политического и экономического недовольства в стране, где уровень жизни примерно на 10% ниже они были в 2013 году.
Дмитрий Полевой, аналитик Loko Invest, сказал, что последние данные свидетельствуют о том, что продовольственная инфляция может замедляться только потому, что цены на услуги начинают расти быстрее.
Экономисты ожидали ослабления инфляции в ноябре с кратковременным падением цен, поскольку в начале месяца Россия ввела частичную блокировку, чтобы сдержать рост числа зараженных коронавирусом, что вселяет оптимизм в отношении того, что страна свернула за угол.
Но показатель в 8,4% снова превзошел ожидания — знакомая история в последние месяцы, когда аналитики, предсказавшие «пик» инфляции, миновали.
Въездной туризм внес значительный вклад в ежемесячный рост — цены на отдых в Турции выросли за месяц на 55%, по данным Росстата. Экономисты отметили статистическую эксцентричность расчетов, но заявили, что другие тенденции, такие как более высокая базовая инфляция — показатель, исключающий более волатильные движения цен — указывают на более устойчивые инфляционные тенденции.
Ожидается, что Центральный банк России отреагирует агрессивно на своем заседании в конце декабря для принятия решения по процентным ставкам. Финансовые рынки увеличивают цены на полный процентный пункт, в результате чего процентные ставки достигают 8,5%, даже при более широком диапазоне. Экономика замедляется Он сталкивается с встречным ветром из-за новых ограничений, связанных с коронавирусом, и сомнения О варианте с высоким коэффициентом пропускания Omicron.
Регулирующий орган, печально известный своей догмой и глубоким страхом перед инфляцией, неохотно снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в начале пандемии, чтобы поддержать экономику, но в этом году он был одним из самых смелых в мире сторонников повышения цен.
Некоторые аналитики высказали предположение, что в следующем году инфляция останется высокой.
«Сбои в цепочках поставок могут повлиять на рост цен. [which] Это может помешать замедлению инфляции в ближайшие недели при сохранении динамики до 2022 года, сказал Артем Сегерин из Sova Capital, сославшись на временную остановку производства автомобилей на крупных заводах из-за глобальной нехватки полупроводников.
Губернатор Набиуллина, а также президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин были всеми звучание Тревога по поводу роста цен в последние месяцы. Набиуллина заявила, что инфляция стала «катастрофой» для экономики, которая напрямую влияет на уровень жизни российских семей и угрожает подорвать восстановление экономики.
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