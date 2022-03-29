Инцидент, который произошел на одной стороне украинско-российских переговоров, оставил у участников переговоров легкую кожную сыпь и воспаленные глаза.

Президент Украины Владимир Желенский в интервью независимым российским СМИ 27 марта. (Пресс-служба Президента Украины / АП)

В интервью российским журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Желенский подробно рассказал о ключевом моменте потенциальных мирных переговоров: возможности нейтрализации для Украины.

«Мы готовы это принять», — сказал Желенский. «Это самый важный момент».

Зеленский и украинские официальные лица давно заявляли, что готовы говорить о нейтралитете Украины и о том, что НАТО не готово принять НАТО в состав коалиции.

Теоретически это удовлетворит одно из требований президента России Владимира Путина: Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО.

Но это не так просто. Желенский также дал понять, что Украина откажется от гарантий безопасности без юридически обязывающего «нейтралитета». Поскольку Украина находится под российской оккупацией, украинский лидер заявил, что его не интересуют пустые обещания.

«Я заинтересован в том, чтобы Будапештский меморандум не был просто еще одним листом бумаги», — сказал он.

Желенский упоминает памятный момент в истории после окончания холодной войны. С распадом Советского Союза Украина — по крайней мере, на бумаге — стала обладательницей третьего по величине в мире ядерного арсенала.

Россия сохраняла оперативный контроль над этим оружием, но в 1994 году Украина подписала соглашение о сбрасывании ядерного оружия, размещенного на ее территории, в обмен на гарантии безопасности, включая защиту региональной целостности и политической независимости Украины.. Россия, подписавшая Будапештский меморандум, аннексировала Крым в 2014 году и в феврале приняла решительные меры по вторжению в Украину.

Старший советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что гарантии безопасности должны, по сути, включать обязательство тех, кто гарантирует помощь Украине в случае оккупации.

Важно добавить нейтралитета — своего рода вкус, который находит Путин — то, что Зеленский просто не мог предложить. Предпочтение членству в НАТО закреплено в Конституции Украины.

Именно там Желенский преподал российским собеседникам урок демократического процесса в Украине. Гарантии безопасности, пояснил он, должны быть проведены на референдуме в Украине.

«Почему? Потому что у нас есть закон о референдумах», — сказал Желенский. — Мы его прошли. Изменения той или иной ситуации… и гарантии безопасности предполагают конституционные изменения. Вы понимаете, не так ли? Конституционные изменения.

И в этом разница. В России есть политическая система — Путин, а Желенский — глава демократического правительства. Несмотря на нейтралитет за столом переговоров, украинский народ сказал свое слово.