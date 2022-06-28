Иран подает заявку на вступление Китая и России в клуб БРИКС

Иран подал заявку на вступление в БРИКС

Россия говорит, что Запад терпит неудачу

Аргентина также подала заявку на вступление в БРИКС — Россия

ДУБАЙ/ЛОНДОН (Рейтер) — Иран, обладающий вторыми по величине запасами газа в мире, подал заявку на вступление в группу БРИКС, состоящую из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которую Пекин и Москва рассматривают как мощную альтернативу развивающимся рынкам. на запад.

Термин «БРИК» был придуман экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом в 2001 году для описания поразительного подъема Бразилии, России, Индии и Китая. Страны БРИК провели свой первый саммит в 2009 году в России. ЮАР присоединилась в 2010 году.

Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что членство Ирана в группе БРИКС «принесет дополнительные преимущества для обеих сторон». Россия заявила, что Аргентина также подала заявку на вступление.

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Россия представила эти запросы как свидетельство неспособности Запада во главе с США изолировать Москву после вторжения на Украину.

«Пока в Белом доме думали, что может остановить или испортить мир, Аргентина и Иран подали заявку на вступление в БРИКС», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Получить немедленный комментарий от аргентинских официальных лиц не удалось, но президент Альберто Фернандес, который в настоящее время находится в Европе, в последние дни подтвердил свое желание, чтобы Аргентина присоединилась к БРИКС.

Китай, безусловно, является крупнейшей экономикой в ​​​​группе БРИКС, на долю которой приходится более 70% совокупной экономической мощи группы в размере 27,5 трлн долларов. По данным МВФ, на Индию приходится около 13%, на Россию и Бразилию — около 7%.

Страны БРИКС представляют более 40% населения мира и около 26% мировой экономики.

С тех пор как иранская революция 1979 года отстранила от власти поддерживаемого США шаха Мохаммада Резу Пехлеви, Иран подвергся остракизму со стороны Запада, а его экономика пострадала от бесчисленных санкций. В нем находится около четверти запасов нефти на Ближнем Востоке.

Китайская сила

Председатель КНР Си Цзиньпин присоединился к президенту России Владимиру Путину и другим лидерам БРИКС на виртуальном саммите на прошлой неделе.

Си раскритиковал «злоупотребление» международными санкциями, а Путин упрекнул Запад в разжигании глобального кризиса, а два лидера призвали к более тесному сотрудничеству с БРИКС. Читать далее

Путин сказал, что отношения с Китаем лучше, чем когда-либо, и он предлагает стратегическое партнерство с Китаем, направленное на противодействие влиянию США.

Президент США Джо Байден заявил, что Запад находится в состоянии войны с авторитарными правительствами, такими как Китай и Россия.

Соединенные Штаты и европейские державы обвиняют решение Путина вторгнуться на Украину в том, что отношения с Западом ухудшились до самого низкого уровня со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, включая самые суровые санкции в современной истории.

Но Путин говорит, что Запад хочет уничтожить Россию, что экономические санкции подобны объявлению экономической войны и что Россия будет строить отношения с другими державами, такими как Китай, Индия и державы Ближнего Востока.

Путин, назвавший войну на Украине «специальной военной операцией», обвиняет Соединенные Штаты в оскорблении России после распада Советского Союза в 1991 году и угрозы Москвы расширить военный альянс НАТО.

Россия ввела войска в Украину 24 февраля, чтобы подорвать военный потенциал своего южного соседа, искоренить людей, которых она назвала опасными националистами, и защитить русскоязычных в двух областях восточной Украины.

Украина заявляет, что Россия начала имперский захват земель и не уступит свою территорию России.

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(Репортаж Париса Хафези в Дубае и Лидия Келли в Мельбурне). Дополнительный репортаж Адама Джордана в Буэнос-Айресе. Монтаж Ричарда Болейна и Элисон Уильямс

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