Иран предупреждает Израиль о новых “военных авантюрах”

Маджид Тахт Раванчи, посол Ирана в Организации Объединенных Наций, раскритиковал Израиль в четверг, заявив, что «в последние месяцы количество и интенсивность провокационных и авантюрных угроз израильскому режиму неуклонно возрастает до тревожного уровня». В сообщении иранской газеты «Тасним ньюс» в четверг говорится, что он направил жалобу президенту Совета Безопасности ООН.

Тахт Раванчи в прошлом критиковал Израиль. Несколько недель назад он пожаловался на выступление премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, заявив, что оно «полно лжи». Беннетт сказал, что Иран пытался доминировать над областью . Страх перед Ираном широко распространен в Организации Объединенных Наций. Речь премьер-министра Израиля была полна лжи об Иране.

Теперь Иран возмущен комментариями Израиля. Он говорит, что об этом предупреждал начальник штаба израильской армии. “оперативные планы” против Ирана. «Операции по уничтожению возможностей Ирана в различных областях будут продолжены в любое время», – это цитата, которая настораживает Иран.

Иранцы говорят: «Наши протесты против прежних угроз режима в 2021 году отражены в наших письмах в Совет Безопасности ООН от 1 февраля, 12 апреля, 27 августа и 14 сентября».

Иран заявляет, что со стороны израильского «режима» существуют явные систематические угрозы, и что это является нарушением международного права, в частности статьи 2 (4) Устава ООН. Это происходит из той же страны, лидеры которой часто угрожают уничтожить Израиль. В данном случае для Ирана кажется лицемерным жаловаться на комментарии Израиля. Но иранцы тем не менее ворчат.

Иран заявляет: «Тот факт, что израильский режим продолжает« разрушать возможности Ирана », вне всяких сомнений доказывает, что он был ответственен за террористические атаки против нашей мирной ядерной программы в прошлом». Согласно отчету Tasnim, Иран заявляет: «Учитывая зловещую историю дестабилизирующих действий израильского режима в регионе, а также его тайные операции против ядерной программы Ирана, с режимом необходимо бороться, чтобы остановить все угрозы и подрывное поведение».

Иран в этом смысле играет роль жертвы, и это интересно. Он в основном признает, что у него есть опасная ядерная программа, но в то же время он хочет защитить эту программу, что показывает, что Иран обеспокоен недавними комментариями и действиями Израиля.