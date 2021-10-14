Иран предупреждает Израиль о новых “военных авантюрах”

Маджид Тахт Раванчи, посол Ирана в Организации Объединенных Наций, раскритиковал Израиль в четверг, заявив, что «в последние месяцы количество и интенсивность провокационных и авантюрных угроз израильскому режиму неуклонно возрастает до тревожного уровня». В сообщении иранской газеты «Тасним ньюс» в четверг говорится, что он направил жалобу президенту Совета Безопасности ООН.
Иранцы говорят: «Наши протесты против прежних угроз режима в 2021 году отражены в наших письмах в Совет Безопасности ООН от 1 февраля, 12 апреля, 27 августа и 14 сентября».
Иран заявляет, что со стороны израильского «режима» существуют явные систематические угрозы, и что это является нарушением международного права, в частности статьи 2 (4) Устава ООН. Это происходит из той же страны, лидеры которой часто угрожают уничтожить Израиль. В данном случае для Ирана кажется лицемерным жаловаться на комментарии Израиля. Но иранцы тем не менее ворчат.
Иран заявляет: «Тот факт, что израильский режим продолжает« разрушать возможности Ирана », вне всяких сомнений доказывает, что он был ответственен за террористические атаки против нашей мирной ядерной программы в прошлом». Согласно отчету Tasnim, Иран заявляет: «Учитывая зловещую историю дестабилизирующих действий израильского режима в регионе, а также его тайные операции против ядерной программы Ирана, с режимом необходимо бороться, чтобы остановить все угрозы и подрывное поведение».
Иран в этом смысле играет роль жертвы, и это интересно. Он в основном признает, что у него есть опасная ядерная программа, но в то же время он хочет защитить эту программу, что показывает, что Иран обеспокоен недавними комментариями и действиями Израиля.
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