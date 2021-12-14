Испания приказала 33000 человек запереться внутри из-за токсичных газов вулкана

Испания приказала более чем 30 000 человек оставаться дома на острове Ла-Пальма из-за токсичных газов от Вулкан выбросил в воздух взрыв дыма и пепла..

Вулкан Кумбре Вега ожил в воскресенье после сообщений о 85 днях низкой активности с сентября. По данным Associated Press,.

Региональное правительство испанских Канарских островов приказало жителям закрыть три муниципалитета после того, как в воздухе был зафиксирован высокий уровень диоксида серы. Об этом сообщает Agence France-Presse..

«Закройте двери, окна и ставни и не допускайте попадания наружного воздуха», — говорится в заявлении регионального правительства для AFP. «По возможности ограничьтесь самыми дальними внутренними комнатами», — добавила она.

Местные власти также попросили жителей выключить кондиционер и отопление и заклеить окна и двери изолентой.

«Если вы окажетесь на улице, имейте в виду, что машина — небезопасное место, и просто сядьте в первом найденном здании», — говорится в заявлении.

По словам Ставроса Милилидеса из Испанского национального географического института, текущая длина извержения на Ла-Пальме больше, чем когда-либо с момента начала регистрации. По данным Reuters, более 500 лет назад.

Фотографии были сделаны в 8:30 по времени Канарских островов из Мирадор-де-Лас-Ойяс / Фотографии были сделаны в 8:30 по времени Канарских островов из Мирадор-де-Лас-Ойяс. pic.twitter.com/9Xir2ntzOU инверкан 12 декабря 2021

Европейская спутниковая программа «Коперник» Он сказал при оценке ущерба Это 1193 гектара земли и более 3000 зданий, пострадавших от лавы. Она добавила, что с 19 сентября более 7000 человек были эвакуированы из своих домов.

А Associated Press сообщило, что испанские эксперты ранее заявляли, что извержение вулкана Ла-Пальма может длиться до трех месяцев.