Москва, 24 ноября. / ТАСС /. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Совет учреждения (Совет) встретятся в Париже, Франция, в среду и четверг (24-25 ноября) для обсуждения, среди прочего, повторного проведения Антидопинговый процесс в России. — Агентство стероидов РУСАДА.

Совет директоров фонда заслушает отчет об изменениях, внесенных в связи с процессом восстановления Росады, который длится уже около пяти лет. Российское антидопинговое агентство получило план доработки от Всемирного антидопингового агентства в начале июля. Он должен вступить в силу до 16 декабря 2022 года — последнего дня санкций, введенных Спортивным арбитражным судом (CAS) против России. Санкции вступили в силу 17 декабря 2020 года.

Комментируя процесс возврата, агентство заявило, что «все идет в обычном порядке».

«В феврале ожидается аудит Всемирного антидопингового агентства, и мы готовимся к этому», — говорится в заявлении.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде санкций против российского спорта. После решения Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России и под гимн страны на два года. Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года.

Санкции были также наложены на высокопоставленных российских государственных чиновников, включая главу государства и правительства, должностных лиц президентской администрации, членов обеих палат российского парламента и руководителей федеральных агентств. Им не разрешили присутствовать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх, кроме как по личному приглашению высокопоставленных официальных лиц принимающей страны.