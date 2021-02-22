Используйте ферментацию, чтобы сделать альтернативный белок

Использование технологий космической эры для изготовления «мяса» из воздуха – это наука, а не фантастика.

Новичок в сфере производства пищевых белков, стартап Air Protein из Беркли создает заменитель мяса с использованием технологии ферментации, разработанной НАСА, для преобразования углекислого газа – того, что мы выдыхаем в воздух – в полноценный съедобный белок.

В то время как другие известные компании-заменители мяса, такие как Impossible Foods и Beyond Meat, производят растительный белок из соевых бобов и гороха, Air Protein является первой компанией, производящей «воздушный» белок, извлекая углерод из воздуха с помощью микробов. Последний раунд финансирования Series A в размере 32 миллионов долларов, завершившийся в январе под руководством инвесторов ADM Ventures, Barclays и GV (ранее известный как Google Ventures), обеспечивает свое место в быстро расширяющейся области постного мяса в новой волне белковых технологий. … Альтернатива – брожение.

Основатель и генеральный директор доктор Лиза Дайсон, отмеченный наградами физик-исследователь и стратегический консультант, надеется, что технология Air Protein «создаст наиболее экологически безопасное доступное мясо и снизит нагрузку на ресурсы нашей планеты, вызванную нашими текущими процессами производства мяса», – сказала она. в электронном письме.

в 2016 TED TalkДайсон спросил аудиторию: «Представьте, что вы часть команды астронавтов, путешествующих на Марс или на далекую планету. Как вы можете прокормить эту команду астронавтов с ограниченными ресурсами в закрытой системе космического корабля?» Это вопрос, который задают ученые НАСА. в 1960-х годах они обнаружили, что микробы могут превращать углекислый газ в пищу для космонавтов.

Дайсон и его коллега доктор Джон Рид пришли к этому исследованию, изучая способы улавливания и переработки углерода, чтобы помочь с климатическим кризисом. Они поняли, что могут использовать эти микробы аналогичным образом для приготовления пищи для людей здесь, на космическом корабле Земли.

«Я начал сосредотачиваться на последствиях климатических катастроф, работая над восстановлением Нового Орлеана» – где живет семья ее матери – «после урагана Катрина», – сказал Дайсон в электронном письме. Изучая способы, которыми он может способствовать уменьшению или обращению вспять изменения климата, Дайсон узнал, что производство продуктов питания, от земледелия до переработки и распределения, является одним из крупнейших факторов. Последние оценки показывают, что на глобальную продовольственную систему приходится более четверти глобальных выбросов парниковых газов.

Кроме того, расчистка земель для ведения сельского хозяйства является одним из основных факторов обезлесения во всем мире. В тропических лесах Амазонки виноват домашний скот 80% текущей вырубки лесов.

«Как ученый и предприниматель, я опирался на свой опыт и знания, чтобы найти способ сделать продукты питания более устойчивыми», – написал Дайсон. «Я сосредоточился на мясе, потому что производство мяса – это самая большая нагрузка на нашу планету».

Используя бродильные чаны, которые Дайсон называет «вертикальными белковыми фермами», в процессе, аналогичном приготовлению йогурта или вина, воздушный белок сочетает в себе элементы из воздуха, которым мы дышим – углекислый газ, кислород и азот (с) водой и минеральными питательными веществами, “говорится в сообщении компании. Возобновляемая энергия обеспечивает собственный процесс производства пробиотиков, с помощью которого микробы превращают углекислый газ в аминокислоты. Конечный продукт – это мука, богатая белком, которую можно использовать как соевую или гороховую муку. Затем из этой белковой муки можно получить большое количество вкусных и питательных постных продуктов.

В обычном сельском хозяйстве растения поглощают такие входящие вещества, как двуокись углерода из воздуха, питательные вещества из почвы и энергию солнца. От семян до урожая могут потребоваться месяцы и огромные участки земли. Дайсон пишет, что подход Air Protein «значительно использует пахотные земли и природные ресурсы и приводит к уменьшению выбросов парниковых газов». Фермы с атмосферным белком менее ограничены географически, поскольку они могут расширяться вертикально. Кроме того, Дайсон сказал: «Время, необходимое для изготовления мяса, составляет дни по сравнению с годами, необходимыми для изготовления мяса из коровы».

Стремление к устойчивости – важная часть видения Air Protein и огромное преимущество для начинающих инвесторов. «Воздушный протеин – убедительное решение растущих проблем устойчивого кормления населения мира при одновременном решении проблемы изменения климата и утраты биоразнообразия», – сказал в письменном заявлении сопредседатель отдела основных инвестиций Barclays Эндрю Чалис.

Хотя Air Protein – первая компания, производящая протеин из воздуха, это не единственная альтернативная протеиновая компания, которая полагается на ферментацию. Impossible Foods, например, использует ферментацию для создания собственных ингредиентов, которые придают нежирному мясу вкус мяса.

Технология ферментации позволяет создать новую волну альтернативных белковых продуктов – мяса, яиц и молочных продуктов – которые вкусны и производятся более рационально и эффективно, чем их аналоги животного происхождения. А рекордный уровень инвестиций делает возможным развитие технологий.

Только за первые семь месяцев 2020 года 1,5 миллиарда долларов было инвестировано в компании, производящие альтернативный белок. отчет По данным Института хорошей еды (GFI). Из них 435 миллионов долларов были выделены тем, кто использует ферментацию. Учитывая неуклонный и быстрый рост технологий ферментации и инновационных белковых продуктов, GFI называет ферментацию следующим субстратом для альтернативных белков.

«Ферментация подпитывает новую волну альтернативных белковых продуктов с огромным потенциалом для улучшения вкуса, устойчивости и эффективности производства», – сказала доктор Лиз Шпехт, заместитель директора по науке и технологиям Института хорошей еды. «Инвесторы и новаторы осознают этот рыночный потенциал, что ведет к увеличению активности в ферментации как благоприятной платформе для индустрии альтернативных белков в целом».