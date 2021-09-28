Исследуйте космическую гонку с архивом The New York Times

Памятник – идеальное место. Мемориал – это памятник тому, что действительно произошло в жизни. Я мог бы стать первым чернокожим человеком в космосе. Было ли мне суждено вспомнить это за то, чего я не делал? Думаю об этом. Как, черт возьми, ты прославился тем, чего не делал? На плечах любого президента, начиная с Линкольна, лежит более тяжелое бремя. В 60-е было много напряжения, невероятного стресса. В 1959 году Эйзенхауэр назвал имена первых семи астронавтов, семерых человек, которые стали бессмертными только благодаря рекламе. Как гласит история, сказал Белый дом Кеннеди, мы удовлетворим наше чернокожее сообщество, создав чернокожего астронавта. Один темнокожий мужчина на сундуке Уитиса. Хорошо, но как сделать космонавта? Я родился в Канзас-Сити в 1933 году. Я хотел быть художником. Мой отец сказал: «Нет, нет, нет, нет. Ты пойдешь в инженерное училище. Ты станешь инженером». Все летчики, хорошие летчики, мастера, все выросли на фермах. каждый из них. Раньше мы жили на ферме. Аэропорт Фэрфакс был в нескольких минутах ходьбы. Я не знал, где были эти самолеты, когда они приземлились. И я не знал, куда они, черт возьми, собирались, когда взлетали. Но это должно быть интересно. У меня летающий жук. Я был там каждый день. Он стал их талисманом. Я тусовался в хижинах для техобслуживания. И я передавал мужчинам инструменты. И через некоторое время я сказал: «Почему бы тебе просто не взять меня?» [AIRCRAFT ENGINE BUZZING] Сразу же, когда вы видите за горизонтом, вы говорите: «Боже мой». Внезапно ваш мир становится все больше, больше и больше. Все это становится все более и более любопытным. Зачем мы были здесь? А какую роль мы играем? И что мы можем с этим поделать? Мне было, наверное, восемнадцать, и у меня был бумажный след из белой книги. И у меня был бумажный след из черной газеты. На первой полосе моей черной газеты был пилот черного реактивного самолета, стоявший на крыле F-86 Sabre. Глобал взорвался. Боже мой, черным людям разрешают летать на самолетах. В тот момент я почти перестал кидать бумаги. Я пошел прямо в военкомат ВВС. К тому времени, когда я стал высшим классом, у меня уже были все эти полосы на руках. У меня был свой офис. Я все время был офицером. И, о чудо, я получил это сообщение, весь пятиугольник заключен в рамку, весь этот материал на нем. Направление президента, шанс стать космонавтом. Я отвел его к своему боссу, и он сказал: «Отнесись к этому. Ты не хочешь иметь ничего общего с этим, приятель. Там из тебя сделают гамбургеры, приятель. Эд, останься с нами. У тебя есть карьера. Ты будешь генералом. У тебя здесь семья. Так что оставь его в покое ». Но любопытство переполнило меня. Поэтому я тайно отправил всю свою информацию. И в считанные дни, дни, а не недели, месяцы, годы, я получил задание отправиться на базу ВВС Эдвардс, чтобы поступить в школу пилотов. Я был мальчиком Кеннеди. Это термин, который они использовали, мальчик Кеннеди. Когда я добрался до базы, я слишком хорошо знал, что это не будет пикник. Кажется, что каждая улица на базе ВВС Эдвардс названа в честь погибшего летчика-испытателя. Каждый раз, когда я устанавливаю этот самолет за собой, я не знаю, вернусь ли я. Более того, мне сказали, что Чак Йегер, парень, который руководил всей этой проклятой школой, вызвал учеников и учителей в холл и сказал: «Это наш план». Не разговаривай с ним. Не смешивайтесь с ним. Не пей с ним. Не приглашайте его на свои вечеринки. Просто игнорируйте это, как будто его не существует. А через полгода его не будет, потому что это сломает его психологически. уйдет в отставку. И они намеревались это сделать. Это Чак Йегер. У моего отца были проблемы в мире работы. Будь вы звездой бейсбола или кем бы то ни было, я имею в виду, что вы все еще страдаете от разрушительных предрассудков. Он собирался продолжать кричать. «Все белые люди – худшие люди в мире, и они нанесут тебе удар в спину». Но последнее слово было за мамой. «Не обращай внимания на то, что сказал твой отец. Все люди равны». Это были последние слова, которые я слышал каждый день, пока мне не исполнилось восемнадцать. Вы можете научить свой ум помогать вам, или вы можете научить свой ум разрушать вас. И ваш разум отреагирует на сказанное. Каждый день моей жизни моя мать говорила мне, как сильно она меня любит и как я могу делать что-нибудь во Вселенной. Меня не волнует, что это было, у вас есть возможность это сделать, если вы к этому готовы. Это устранило любую другую силу, исходящую от моего космического самолета. Но если бы у меня в голове крутился весь этот прочий мусор, я бы не смог сделать ничего подобного. Они объявляли имена, чтобы войти во вторую фазу. И, конечно же, на следующем уровне вы попали в НАСА, что было третьим. Я только что закончил пилотную школу, и мы все боролись за место. Так угадайте, кто не сдается? Капитан Эд Дуайт. 29-летний парень говорит, что очень хочет отправиться в космос. Это капитан ВВС Эдвард Дуайт, который был выбран в качестве космонавта, первым в своем роде, получившим такое назначение. Капитан Дуайт и его семья узнали об этом в своем доме на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. И, конечно же, это были горячие новости, я имею в виду, действительно, действительно горячие новости. Место было забито. Повсюду пресса выходила из камер DC. Все эти фотографы на мне. И у них есть одно прикрытие для всех остальных. Сразу же я получал 1500 писем от фанатов в день. И я был на обложках всех этих журналов по всему миру. Видите, меня лечили за пределами Белого дома. Так что куда бы я ни пошел, меня засыпали. Так что было много людей, которые были недовольны этим. Есть ли черный мужчина, который может это сделать? Боже мой, ты, должно быть, издеваешься надо мной. Мальчик Кеннеди, мальчик Кеннеди. Все это дерьмо, я не мог дать ему место для парковки в моей голове. Мы проходили курс биобиологии в Брукс. Они пытались выяснить, как далеко они могут зайти в человека и сломать его. Они сделали все, что могли. Они втыкают иглы в голову, а затем вставляют эти волны. Тренировка на центрифуге, не многие мужчины могли с этим справиться. Они доставят вам до 15 грамм. Конечно, слезные протоки закрываются, и слезы заползают сюда. И они как пули, когда попадают в уши, эта штука очень быстрая. Боже, я только что это съела. Мне на самом деле понравилось. Это было просто замечательно. Счастливым концом этой штуки будет полет в космос. [ROCKET ENGINES BOOMING] Что ж, я думаю, вы все знаете, почему вы здесь сегодня и почему мы здесь. Мы хотели бы представить новую группу из 14 астронавтов, которых мы отбирали в течение последних четырех месяцев. [APPLAUSE] Был ли ты привел сюда посмотреть на мальчика-негра лет тридцати или около того? Нет, не было. Они рекламировали новую группу космонавтов, а меня в этой группе не было. Примерно через месяц Кеннеди был убит. Вы действительно сейчас полностью вне программы космонавтов? Почему ты не космонавт? Считаете ли вы, что случившееся с вами было препятствием для реализации гражданских прав в этой стране? Я предпочитаю не комментировать это. Я поехал в 66-м, упаковал два моих фольксвагена до предела и поехал с базы. Знаешь, боже мой, я начинаю нервничать. [CHUCKLES] Я имею в виду, это было тяжело. Следующий вопрос. [SLOW STRING MUSIC] Если бы я просто погрузился в ничто, все было бы хорошо и хорошо со всеми, потому что все должно происходить таким образом. Я бы с радостью отправился в космос, если бы все так работало. Этот выбор у меня отняли. Так зачем это нужно, понимаете? Я должен приписать это какой-то судьбе. Что ж, может быть, есть еще кое-что, что нужно сделать. Возможно, именно моей судьбой пришлось вынести историю афроамериканцев в общественное пространство. [SLOW STRING MUSIC] И я начал создавать вещи, создавать вещи. 129. С тех пор я завершил 129 памятников и более 18 000 экспонатов. Памятник – идеальное место. Но мемориал – это памятник тому, что действительно произошло в жизни. Как перейти от рабства к свободе и достижениям? Что случилось? Харриет Табмен, Джордж Вашингтон Карвер, Роза Паркс, Соджорнер Трут, доктор Кинг, Би Би Кинг, Дейзи Гиллеспи, Майлз Дэвис, Step by Step. Гион Блуфорд. Первый афроамериканец в космосе.