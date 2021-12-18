История Чикагского клуба верховой езды: открытие, закрытие и будущее исторического здания

Как сообщает Chicago Daily News, дочернее издание Chicago Sun-Times:

К 1924 году дороги Чикаго были забиты автомобилями, трамваями и даже велосипедами. Всадники, многие из которых являются богатыми людьми, могут рискнуть, уклоняясь от движения транспорта, или привести своих лошадей в городские парки.

Но все изменилось 17 декабря 1924 года, когда Чикагский клуб верховой езды открыл свои двери для публики. За время своего существования здание претерпело множество преобразований, превратившись из эксклюзивного конного клуба в ледовый каток и, наконец, в историческое место для дискуссий. Возможно, его сейчас нет, но он точно не забыт.

Daily News пишет, что новый клуб, расположенный по адресу 630 McCluregg Court между Эри и Онтарио, будет «первым зданием любого размера, которое будет построено в Чикаго исключительно для использования рыцарями». Его будки вмещали 460 лошадей, а арена рассчитана на 5 000 зрителей. Помимо матчей по поло, в клубе будут проводиться конные и конные шоу.

Для занятий верховой ездой клуб пригласил русского беженца Дмитрия Иваненко, который когда-то служил почетным капитаном полка покойной Цезарины, сообщает газета. Перед Первой мировой войной он участвовал в международных соревнованиях по верховой езде в качестве представителя России и в олимпийском конном шоу в Лондоне (возможно, в Олимпийских играх 1908 года).

Церемония открытия включала в себя «игру в поло в помещении, демонстрацию верховой езды и верховой езды, а также« поездку под музыку ». Некоторые элитные жители Чикаго, такие как Джон Борден и новый президент клуба полковник Р. Р. Маккормик, будут участвовать в игре». газета сказала.

В течение 12 лет клуб верховой езды предлагал безопасное пространство для катания в городе, поскольку на улицах преобладали автомобили и трамваи, но Великая депрессия остановила рост клуба. Затем 3 апреля 1936 года Daily News объявила о новом развитии собственности.

«Чикагский клуб верховой езды, 333 Ист-Эри-стрит, был преобразован в общественный спортивный и выставочный центр под управлением корпорации Chicago Arena и в будущем будет известен как Chicago Arena», — говорится в сообщении.

Газета сообщила, что руководство быстро увеличило вместимость здания и установило новую систему внутреннего освещения. Глиняный пол остался, так что здесь можно было проводить матчи по поло и конные шоу, а также игры в теннис и софтбол в помещении.

В течение почти двух десятилетий на Чикагской арене проходили небольшие театральные представления. В январе 1940 года Управление коммерческой почты армии США объявило, что в марте на арене будет организован ледяной карнавал и ярмарка фигурного катания, пишет Daily News. «Победители Национального чемпионата по льду в Кливленде будут присутствовать на шоу, а также множество международных звезд».

Затем последовали и другие ледовые работы. Ice Capades и Ice Follies приветствовали болельщиков весной и осенью, соответственно, между 1940 и 1953 годами. Любительские хоккейные лиги также играли на катке, но они были распущены перед началом Второй мировой войны. Какое-то время на площади располагался единственный в городе общественный каток и два ресторана.

Затем, в январе 1954 года, CBS Studios приобрела здание за 1,5 миллиона долларов и превратила его в студию и офисные помещения. «CBS освободит студии и офисные помещения в Гаррик-билдинг и Стейт-Лейк-билдинг, но сохранит студии и офисы в здании Ригли», — сказал Daily News вице-президент станции Х. Лесли Атлас.

Конечно, на каток нужно выходить. Атлас сказал, что планы относительно этого места остаются нерешенными, но он надеется транслировать один час из трехчасовой утренней программы, а остальные два часа будут приходиться на трансляции в Нью-Йорке. Он добавил, что некоторые программы сети также могут переехать в Чикаго.

Здание прославилось в 1960 году тем, что в нем прошли первые телевизионные президентские дебаты между сенатором Джоном Ф. Кеннеди и вице-президентом Ричардом Никсоном. Это было позже Он был снесен в 2009 году, чтобы освободить место для Shirley Ryan AbilityLab.которые лечат пациентов, нуждающихся в расширенном уходе и реабилитации.