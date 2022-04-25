Источники: нефть из Абу-Даби направляется в Европу, чтобы заменить российскую нефть

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СИНГАПУР (Рейтер) — Фрахтовое подразделение французской компании Total Energy (TTEF.PA) временно зафрахтовало грузовое судно для отгрузки нефти из Абу-Даби в Европу в начале мая, что стало первой такой отправкой за два года, согласно дилерам и отчету о доставке. в понедельник.
Отчет о доставке показал, что CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовала танкер Suezmax Moscow Spirit для отгрузки одного миллиона баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах в Великобританию 1-3 мая по курсу 60 пунктов по всему миру. . .
Данные Refinitiv Eikon показали, что нефть из Абу-Даби в последний раз загружалась на итальянскую нефть Das в мае 2020 года.
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Арбитражное окно открылось для ближневосточной нефти, чтобы отправиться в Европу после того, как европейские покупатели отказались от российской нефти после вторжения России в Украину, которое он назвал «спецоперацией». Прочитайте больше
Трейдеры заявили, что в ближайшие месяцы в Европу, как ожидается, будут отправлены новые партии сырой нефти из Абу-Даби — Murban, Das и Upper Zakum, чтобы компенсировать нехватку российской нефти, поскольку Европейский союз готовится к новым санкциям в отношении импорта российской нефти, которые могут отвлечь часть запасы. подальше от Азии.
Один трейдер сказал, что поток мировой торговли «приспосабливается» к изменениям в поставках российской нефти.
Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая 26% нефти, импортируемой из Европейского Союза в 2020 году.
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(Репортаж Флоренс Тан) Редактирование Химани Саркар, Роберт Персил
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