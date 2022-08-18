Источники сообщают, что взрывы произошли в районе российской авиабазы, в Москве утверждают, что повреждений нет.

(Рейтер) — По меньшей мере четыре взрыва прогремели в четверг в районе крупного российского военного аэропорта на аннексированном полуострове Крым, сообщили три местных источника, но промосковский чиновник заявил, что повреждений нет.
Источники сообщили, что взрывы произошли в районе базы Бельбек к северу от Севастополя.
Губернатор Севастополя, сославшись на то, что он назвал предварительной информацией, заявил, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник.
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«Вреда нет. Никто не пострадал», — написал в Telegram Михаил Развогаев.
На кадрах, размещенных на украинском новостном веб-сайте, видно, что ракета взлетела в ночное небо, и раздались как минимум два взрыва. Агентство Reuters не смогло сразу проверить подлинность отснятого материала.
Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, является важным каналом снабжения для того, что президент Владимир Путин называет своей собственной военной операцией в Украине.
Россия во вторник обвинила диверсантов в организации серии взрывов на складе боеприпасов в Крыму. На прошлой неделе на авиабазе в Крыму произошли взрывы, которые, по словам Москвы, были вызваны несчастным случаем. Читать далее
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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Дайан Крафт и Дэниела Уоллиса
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