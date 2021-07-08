Истребители сбивают командиров в Литве

ХЕЛЬСИНКИ (Ассошиэйтед Пресс) – Пресс-конференция на авиабазе НАТО в Литве, на которой присутствовали президент Литвы и премьер-министр Испании, была внезапно прервана в четверг, когда два испанских истребителя, служившие фоном лидеров, поднялись в воздух, чтобы наблюдать за заблудившимися военными самолетами в небе над городом. Прибалтийские государства.

Правительство Испании заявило, что неопознанный самолет поднял тревогу и ненадолго прервал заявления президента Литвы Гитанаса Носиды и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Испанские СМИ сообщили, что самолет был российским, но в заявлении правительства не уточнялось.

Представитель НАТО, который говорил на условиях анонимности, позже в четверг сообщил Associated Press, что испанские самолеты взлетели, “чтобы идентифицировать два самолета, летевшие в Балтийском регионе”. По словам чиновника, это были российские истребители Су-24, направлявшиеся на северо-восток.

«Эти два российских самолета не имели плана полета, не имели транспондера и не разговаривали с авиадиспетчерами», – сказал чиновник.

Минобороны России заявило, что в четверг два бомбардировщика Су-24 совершили очередной тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря. «Полет был осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ какой-либо страны», – говорится в сообщении министерства.

В условиях напряженности между Россией и Западом и Россия, и НАТО регулярно пытались использовать боевые самолеты для идентификации и прикрытия самолетов друг друга.

Науседа и Санчес разговаривали с двумя испанскими истребителями Eurofighter Typhoon военно-воздушных сил позади них на базе в Шяуляе, когда сотрудники службы безопасности внезапно прервали командование. скремблированные бригады По боевым самолетам показали живые кадры с пресс-конференции.

«Наша пресс-конференция была прервана настоящим звонком… Понимаете, все работает отлично. Я могу подтвердить, что боевые самолеты взлетели менее чем за 15 минут» с момента получения предупреждения », – цитирует Носиду Литовское общественное радио. LRT сказал после аварии. Благодаря Педро (Санчесу) мы действительно увидели, как работает наша миссия воздушной полиции ».

История продолжается

«Мы видели реальный случай того, что обычно случается, что конкретно оправдывает присутствие испанских войск с семью истребителями Eurofighter в Литве», – сказал Санчес репортерам, когда пресс-конференция возобновилась.

Три балтийских государства – Эстония, Латвия и Литва – вступили в НАТО в 2004 году и не имеют собственных боевых самолетов. НАТО отвечает за мониторинг своего воздушного пространства на ротационной основе в течение четырех месяцев с баз в Сяляй и Амари, Эстония.

Самолеты, задействованные в миссиях НАТО, находятся в режиме ожидания круглосуточно, каждый день в году. В прошлом году они около 400 раз заходили в Европу, в основном в ответ на движение российских боевых самолетов.

Это еще раз демонстрирует важность миссии воздушной полиции НАТО, которая на протяжении 60 лет работает над обеспечением безопасности нашего неба. «Это также демонстрирует навыки наших пилотов и тесную координацию между союзниками по НАТО», – заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Министр обороны Литвы Арвидас Аносускас подтвердил, что на базе в его стране прозвучал сигнал тревоги, и разместил в Facebook видео одного из отбывающих испанских боевиков.

Санчес в последний день трехдневной поездки в Балтийский регион, а ранее встречался с официальными лицами в Эстонии и Латвии.

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Об этом сообщил Кук из Брюсселя. Аритц Парра из Мадрида и Владимир Исаченков из Москвы внесли свой вклад в подготовку этого доклада.