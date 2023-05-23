Италия ограничивает участие России в чемпионате мира

РИМ (Рейтер) — Италия планирует ввести ограничения для спортсменов из России и Беларуси, которые будут допущены к участию в чемпионате мира по фехтованию в Милане в июле, заявил во вторник глава Национального олимпийского комитета Италии.
А Софья Поздениякова, олимпийская чемпионка, дочь президента Олимпийского комитета России, окажется в числе тех, кому грозит исключение из-за ограничений, которых требует консультация итальянского правительства.
Ожидается, что примут участие только 11 спортсменов из стран, а не 39, которые зарегистрированы, и они должны будут соревноваться как нейтральные в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Об этом итальянским СМИ заявил глава Национального совета по СМИ Джованни Малаго, имея в виду конфликт в Украине.
Он добавил, что спортсмены не смогут участвовать в командных соревнованиях, и никто из тех, кто связан с военными командами, не будет принят.
Позднякова состоит в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА) Москва.
Автор Кит Вейр, редактирование Кристиан Рэднедж.
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