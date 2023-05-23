Италия ограничивает участие России в чемпионате мира

[1/2] TOKYO OLYMPICS 2020 — Фехтование — Женская командная сабля — Матч за золотую медаль — Makuhari Messe Hall B — Тиба, Япония — 31 июля 2021 г. Реакция Софьи Позденяковой из Олимпийского комитета России — REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

РИМ (Рейтер) — Италия планирует ввести ограничения для спортсменов из России и Беларуси, которые будут допущены к участию в чемпионате мира по фехтованию в Милане в июле, заявил во вторник глава Национального олимпийского комитета Италии.

А Софья Поздениякова, олимпийская чемпионка, дочь президента Олимпийского комитета России, окажется в числе тех, кому грозит исключение из-за ограничений, которых требует консультация итальянского правительства.

Ожидается, что примут участие только 11 спортсменов из стран, а не 39, которые зарегистрированы, и они должны будут соревноваться как нейтральные в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом итальянским СМИ заявил глава Национального совета по СМИ Джованни Малаго, имея в виду конфликт в Украине.

Он добавил, что спортсмены не смогут участвовать в командных соревнованиях, и никто из тех, кто связан с военными командами, не будет принят.

Позднякова состоит в Центральном спортивном клубе армии (ЦСКА) Москва.

Автор Кит Вейр, редактирование Кристиан Рэднедж.

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