Йорки спасает маленькую девочку от койота в Торонто, Онтарио: видео

ТОРОНТО, Онтарио – Снято на камеру: маленькая собака доказала свою храбрость, защищая своего 10-летнего хозяина от волка в Торонто.

Йоркширский терьер, порода, которая обычно весит от 5 до 7 фунтов, забрала дикое животное в несколько раз больше его размера. Об этом сообщает CTV News.

Лили Кван кричала о помощи, когда Йорки тянули, чтобы спасти ее 6-летнего ребенка на поводке. Волк преследовал их и напал на ее собаку Мисси.

10-летний мальчик недавно видел листовки, предупреждающие о том, что волк гонится за детьми по соседству.

«Я подумал:« Я тогда, что со мной будет? »» – сказал Кван.

Она сказала, что ей пришлось сбросить поводок, потому что Мисси не пойдет за ней.

«Я выбежал на тротуар и начал кричать о помощи, но меня никто не услышал», – сказал Кван. «Я только что видел, как этот волк пытался напасть на мою собаку. Я пытался звонить в дверные звонки и стучать в двери людей; этот сосед действительно впустил меня».

То, что произошло дальше, было замечено Министерством внутренней безопасности: вы можете увидеть, как Мэйси повернулась и встретилась лицом к лицу с волком, защищая Квана.

СВЯЗАННЫЙ: Мужчина был серьезно ранен в результате нападения аллигатора после падения с велосипеда во Флориде

«Она очень храбрая собака; я ее очень люблю и думаю, что эта маленькая собачка может защитить этого огромного человека и попытаться сразиться с этим огромным волком», – сказал Кван.

Мэйси находится в отделении интенсивной терапии местного ветеринара, где ему делают операцию по лечению множественных ран от диких животных.

Мать Квана была снаружи, но она смотрела видео.

«Моя собака сделала бы все для нашей семьи, поэтому я не удивлена, что она сделала», – сказала Дороти Коуэн.

Она сказала, что была шокирована тем, насколько смелы были койоты.

СВЯЗАННЫЙ: На девочку-подростка напал медведь во время сна в гамаке в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс.

«Я бы никогда не подумал, что волк, знаете ли, выйдет днем, особенно когда кто-то кричит и кричит, это не расстраивалось; он продолжал преследовать ее и нашу собаку, понимаете, несмотря на все крики, “Сказала Дороти Коуэн.” Она была очень агрессивной “.

Они сказали, что поблизости наблюдают волков, но за дикими животными следят с помощью электронных ошейников.

Дороти Коуэн сказала, что она расстроена и никто не загонит их в угол, но ей повезло, что Мисси выжила и защитила свою дочь.

«Она наш маленький герой», – сказала она.

Ожидается, что Йорки Месси полностью выздоровеет.