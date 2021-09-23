Кабмин одобрил возобновление полетов в Ирак, Испанию, Кению и Словакию – Бизнес и экономика

Москва, 23 сентября. / ТАСС /. Правительство России одобрило решение о расширении списка стран, гражданам которых снова будет разрешен въезд в Россию по воздуху. В список теперь также входят Ирак, Испания, Кения и Словакия, согласно постановлению министерства, опубликованному на официальном портале правовой информации в четверг.

Документ, дополняющий постановление правительства от 16 марта 2020 года, расширен на следующие позиции: «Ирак, Испания, Кения, Словакия». Указ временно ограничивает въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с пандемией коронавируса. В прилагаемом документе указан список стран, граждане которых могут въезжать в Россию через пункты пропуска по воздуху.

Новый документ был подписан 21 сентября 2021 года. Ранее Антикоронавирусный кризисный центр сообщал, что с этой даты Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией, а также сняла все ограничения на воздушное сообщение с Беларусью.

Ранее Москва возобновила полеты в 53 страны. Между тем приостановка полетов в Танзанию из-за эпидемиологической ситуации в стране была продлена до 1 октября.