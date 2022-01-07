Казахский маневр Путина укрепляет его контроль над бывшим советским пространством — ПОЛИТИКО

Оксана Антоненко — директор по анализу глобальных рисков в Control Risks и научный сотрудник Института Кеннана по глобальной политике.

Праздничные сезоны часто сопровождаются неожиданными кризисами, и 2022 год не стал исключением.

Казахстан — богатая энергоресурсами страна в Центральной Евразии — погрузилась в крупный политический кризис, и президент Касым-Жомарт Токаев обратился к России за помощью в подавлении народных протестов, восстановлении порядка и укреплении своей власти.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), многосторонний альянс безопасности шести бывших советских республик, в котором доминирует Россия, срочно согласилась направить в Казахстан миротворческую миссию — первое подобное вмешательство, чтобы помочь члену разрешить кризис Внутренняя политика, ведущая к опасному прецеденту. Это распространение будет иметь серьезные геополитические последствия не только для Казахстана, но и для Центральной Азии в целом, положив внезапный и неожиданный конец длительному периоду стабильности.

В течение многих лет регион — и Казахстан в частности — считался удивительно стабильным, несмотря на его авторитарных лидеров, особенно по сравнению с постсоветской Восточной Европой или Южным Кавказом, где геополитические баталии бушевали все чаще.

Центральная Азия до сих пор пережила столь опасающуюся передачу власти в Узбекистане, многочисленные революции в Кыргызстане и уход Соединенных Штатов из Афганистана, и все это без подрыва ее уникально сбалансированной геополитической системы. Это был единственный регион, где России, Китаю, Индии, Пакистану, Турции, Ирану, Европейскому Союзу и Соединенным Штатам удалось избежать нулевого мышления и даже добиться некоторого сотрудничества — до сих пор.

Использование российских военных для поддержки режима в Казахстане, утратившего легитимность в глазах многих граждан, означает, что страна не сможет сохранить свою долгосрочную, многосекторальную дипломатию и установить в стране устойчивые и позитивные отношения. . их взаимодействие с конкурирующими глобальными игроками. Казахстан и его внешняя политика теперь столкнутся с большей настойчивостью и возросшими ожиданиями со стороны Москвы, что, несомненно, приведет к ограничению его отношений с Западом и с Китаем.

Нет примера размещения российских миротворцев на постсоветском пространстве без геополитических предпосылок. Весьма вероятно, что по крайней мере некоторые из этих хорошо вооруженных сил, многие из которых ранее участвовали в российских операциях в Южной Осетии, Сирии и Крыму, будут базироваться в Казахстане на долгосрочной основе.

Политический кризис в Казахстане и военное вмешательство России также усилят националистов в Москве, которые будут добиваться большей автономии для преимущественно северных русскоязычных регионов Казахстана. Эти голоса сильны в российских социальных сетях и даже среди высших депутатов Государственной Думы — нижней палаты российского парламента. Поскольку многие казахи возмущены военным вмешательством России, напряженность между этническим русским и казахским населением, вероятно, возрастет, что повысит вероятность того, что Россия поддержит автономию.

Оставаясь в стороне от кризиса, помимо тревожных заявлений, Соединенные Штаты и Европейский Союз продемонстрировали, что их амбиции и влияние в Центральной Азии ограничены. Западу будет трудно сохранить свое привилегированное партнерство с Казахстаном после кровавого подавления народных протестов.

Эскалация также происходит в непростое время в отношениях России с Западом, когда Вашингтон и Москва вот-вот начнут переговоры о российских предложениях о гарантиях безопасности против расширения НАТО. Игра мускулами России в Евразии — на фоне еще одного примера бездействия Запада — может повысить доверие к требованиям российского президента Владимира Путина.

Но геополитические разветвления могут выйти за рамки новых источников напряженности между Россией и Западом. Это также может подорвать хрупкий российско-китайский баланс в Центральной Азии.

В то время как Пекин, который недавно стал председателем Шанхайской организации сотрудничества, еще одного регионального института экономики и безопасности, до сих пор держался в стороне от нынешнего кризиса, Москва решила действовать. Теперь Россия может попытаться превратить свое усиленное влияние в сфере безопасности в экономическую мощь, усилив свое влияние на обширные нефтегазовые ресурсы Казахстана, где Китай является крупным инвестором и потребителем — отношения, к которым Россия уже давно относится с обеспокоенностью.

Интересно, что военные амбиции Путина вряд ли принесут плоды дома. Опросы общественного мнения показывают, что россияне все более враждебно относятся к новым военным интервенциям. Их требования экономических возможностей и большей подотчетности коррумпированных чиновников ничем не отличаются от тех, которым сегодня затыкают рот на улицах Казахстана.

С военными операциями на Южном Кавказе, в Белоруссии, а теперь и в Казахстане, а также сохраняющейся военной угрозой Украине становится ясно, что Россия ужесточает свою хватку на постсоветском пространстве ценой ухудшения отношений с Западом, Китаем и жителей бывшей империи. И даже если он избежит погони за судьбой Белоруссии, отход Казахстана от Запада не отступит на долгие годы.